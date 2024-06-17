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İnternet Alemine Yön Veren Efsane Sosyal Medya 'Meme'leri Yapay Zeka ile Canlandı!

İnternet Alemine Yön Veren Efsane Sosyal Medya 'Meme'leri Yapay Zeka ile Canlandı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 13:49

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Luma AI'nin yapay zeka modeli olan Dream Machine, efsaneleşmiş sosyal medya meme'lerini harekete geçirdi. Hazırlanan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Sosyal medyanın efsane meme'leri haline gelen görseller, Luma AI'nin görsel ve metin üzerinden video üreten yapay zeka modeli Dream Machine sayesinde hareketli hale geldi.

Sosyal medyanın efsane meme'leri haline gelen görseller, Luma AI'nin görsel ve metin üzerinden video üreten yapay zeka modeli Dream Machine sayesinde hareketli hale geldi.

Oluşturulan aşırı gerçekçi videolar sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. İşte o videolar; 🎥 1- Kurbanlık görüntüsüyle viral olan çocuk

2- İkonik bakış

3- Zoe Roth

4- Doge

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5- Mark Zuckerberg

6- Laney Griner

7- Gigachad

8- Facepalm

9- Side Eyeing Chloe

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10- Bonus: İnci Küpeli Kız tablosu

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