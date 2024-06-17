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Otoyolda, Çatıda, Otoparkta, Mezarlıkta! Bu Yılın Firari Kurbanlık Görüntülerini Sizler İçin Derledik

Otoyolda, Çatıda, Otoparkta, Mezarlıkta! Bu Yılın Firari Kurbanlık Görüntülerini Sizler İçin Derledik

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 11:17

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Her yıl olduğu gibi bu sene de sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Kurbanlıklarını yakalamak isteyen vatandaşların kimi matadorluk özelliklerini konuştururken, kimisi ise uyuşturucu iğne kullandı. 

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Her sene olduğu gibi bu kurban bayramında da sahiplerinden kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Her sene olduğu gibi bu kurban bayramında da sahiplerinden kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bu senenin kaçan kurbanlıklarını sizler için tek içerikte derledik. İşte o görüntüler; Konya'da kaçıp evin çatısına çıkan kurbanlık. 🎥

Beyoğlu'nda sahibinden kurtulan boğa mezarlığa daldı. Veterinerler tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen boğa sahibine teslim edildi. 🎥

Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlık anayolda trafiğin arasına daldı.🎥

İstanbul'da da kaçan bir boğa trafiği birbirine kattı. Boğanın çarptığı motorcu devrildi. 🎥

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Erzurum'da da kurbanlıklarını yakalamak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. 🎥

Ordu'da kaçan kurbanlık ile boğanın kovalamacası kameralara yansıdı. 🎥

Erzurum'da yakalanmak istenen kurbanlık, vatandaşın üzerinden geçti. 🎥

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