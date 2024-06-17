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Sahnede Donup Kalan Joe Biden'a Obama'dan Yardım Eli: Sırtından Tutup Götürdü

Sahnede Donup Kalan Joe Biden'a Obama'dan Yardım Eli: Sırtından Tutup Götürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 12:51

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Sıklıkla kamera karşısında donup kalması ve tuhaf hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine insanları selamlarken dondu. 

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Kameralar karşısında yaptığı tuhaf hareketlerle sıklıkla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de seyirciler karşısında dondu.

Kameralar karşısında yaptığı tuhaf hareketlerle sıklıkla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de seyirciler karşısında dondu.

Seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşma sonrası donup kalan Biden'a eski ABD Başkanı Barack Obama destek oldu.

Seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşma sonrası donup kalan Biden'a eski ABD Başkanı Barack Obama destek oldu.

Obama, sırtından tuttuğu Biden'ı sahneden indirdi. O anlar kameralara yansıdı; 🎥

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mamamia

Eminim Biden ve piskevit reyiz çok iyi anlaşırlar, yarenlik etsin diye yanına alabilir dilerse biri sürekli donar diğeri de bilinçsiz konuşur geçinir giderler.