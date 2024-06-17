Sahnede Donup Kalan Joe Biden'a Obama'dan Yardım Eli: Sırtından Tutup Götürdü

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Kameralar karşısında yaptığı tuhaf hareketlerle sıklıkla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de seyirciler karşısında dondu.
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Seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşma sonrası donup kalan Biden'a eski ABD Başkanı Barack Obama destek oldu.
Obama, sırtından tuttuğu Biden'ı sahneden indirdi. O anlar kameralara yansıdı; 🎥
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Eminim Biden ve piskevit reyiz çok iyi anlaşırlar, yarenlik etsin diye yanına alabilir dilerse biri sürekli donar diğeri de bilinçsiz konuşur geçinir giderler.