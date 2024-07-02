Gaslighting'i Türkiye'ye O Getirmiş Olabilir: 'Hayat Bilgisi' Dizisindeki Olay Ortega-Barbie Sahnesi

2003-2006 yılları arasında tam 4 sezon devam eden 'Hayat Bilgisi' dizisi 137'nci bölümle final yapmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden İpek Erdem'in oynadığı 'Barbie' ve Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı 'Ortega' karakterleri bugünlerde sosyal medyanın dilinde. 'Barbie' ve 'Ortega'nın alyans sahnesi 'gaslighting' tartışmalarını da başlatmış durumda!