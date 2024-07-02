Gaslighting'i Türkiye'ye O Getirmiş Olabilir: 'Hayat Bilgisi' Dizisindeki Olay Ortega-Barbie Sahnesi
Gaslighting'i Türkiye'ye O Getirmiş Olabilir: 'Hayat Bilgisi' Dizisindeki Olay Ortega-Barbie Sahnesi
2003-2006 yılları arasında tam 4 sezon devam eden 'Hayat Bilgisi' dizisi 137'nci bölümle final yapmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden İpek Erdem'in oynadığı 'Barbie' ve Paşhan Yılmazel'in canlandırdığı 'Ortega' karakterleri bugünlerde sosyal medyanın dilinde. 'Barbie' ve 'Ortega'nın alyans sahnesi 'gaslighting' tartışmalarını da başlatmış durumda!
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Perran Kutman'ın 'Afet Öğretmen'i canlandırdığı, "Öğretmen okulda olur, hoca camide!" repliğini hafızalarımıza kazıdığı 'Hayat Bilgisi' dizisi unutulmaz okul dizilerinden biriydi.
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'Pikaçu'sundan 'Barbie'sine, 'Törpü'sünden 'Ortega'sına neredeyse herkesin bir lakaba sahip olduğu dizi bugünlerde yine gündemde.
Bunun sebebi ise dizide sevgili olan 'Barbie' ve 'Ortega' karakterlerinin alyans sahnesi. Bu sahne bir X kullanıcısının "Gaslighting'i Türkiye'ye getiren kişi Hayat Bilgisi Sedat" paylaşımıyla tekrar popüler oldu.
Hemen bir hatırlatma: 'Gaslighting' ya da Türkçe bir ifadeyle duygusal manipülasyon, kişinin kendi akıl sağlığını sorgulamasına neden olan yalanlar, inkâr ve sindirme taktikleri yoluyla manipüle edildiği bir psikolojik taciz biçimi olarak biliniyor.
Alyans sahnesinde Ortega Sedat, Barbie'ye yüzüğü veriyor ve "Açıkça söyle bana, yüzüğü okulda takmak istemediğim için evde bıraktım" diyor. Barbie tabii yüzüğü evde düşürdüğünün farkında değil. Ortega maşallah Barbie adına kendi kafasından senaryolar yazıp Barbie'yi suçlama taktiği izliyor.
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Gaslighting yani duygusal manipülasyon örneğini gördüğümüz bu sahneye X kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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