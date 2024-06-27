İster 'Kızılcık Şerbo' İster 'Friends', Dert Ortak: Aynı Diziyi Defalarca İzlemek 'Anksiyete' Belirtisiymiş!

'Kızılcık Şerbeti'nin çok konuşulan 2'nci sezon finalinden sonra kocaman bir boşluğa düşmüş olabilirsiniz. Benzer bir duyguyu ABD'de 1994-2004 yılları arasında tam 10 sezon boyunca yayınlanan 'Friends' hayranları da yaşadı. İster 'Kızılcık Şerbo' ister 'Friends', aynı diziyi defalarca izlemek ise bir kaygı bozukluğu belirtisiymiş!

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