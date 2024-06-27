İster 'Kızılcık Şerbo' İster 'Friends', Dert Ortak: Aynı Diziyi Defalarca İzlemek 'Anksiyete' Belirtisiymiş!
İster 'Kızılcık Şerbo' İster 'Friends', Dert Ortak: Aynı Diziyi Defalarca İzlemek 'Anksiyete' Belirtisiymiş!
'Kızılcık Şerbeti'nin çok konuşulan 2'nci sezon finalinden sonra kocaman bir boşluğa düşmüş olabilirsiniz. Benzer bir duyguyu ABD'de 1994-2004 yılları arasında tam 10 sezon boyunca yayınlanan 'Friends' hayranları da yaşadı. İster 'Kızılcık Şerbo' ister 'Friends', aynı diziyi defalarca izlemek ise bir kaygı bozukluğu belirtisiymiş!
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Aynı diziyi defalarca izlemenin altında kaygı bozukluğunun yattığını belirten uzmanlara göre bu davranışımızın altında belli sebepler var.
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ABD'de psikolojik danışmanlık yapan Sargun Bedi, aynı diziyi defalarca izlemenin kaygılı kişilerde en başta rahatlama yarattığını ve bu eylem sayesinde kişilerin kendilerini konforlu hissettiklerini söyledi.
Bedi, "Anksiyetesi olan insanlar, öngörülebilirlik ve aşinalık hissi sağladığı için dizileri yeniden izlemeyi 'güvenli' buluyor. Kaygı yüksek olduğunda aşina olunan karakterlere sırtını yaslamak güven verici olabilir çünkü böyle bir durumda beklenmedik sürprizler veya bilinmeyen sonuçlar yoktur" dedi.
Bedi, "Karakterler, ortam ve senaryonun tekrarı, geçmişteki anıları ve duyguları uyandırarak pozitif bir etki bırakabilir, nostalji deneyimine katkıda bulunabilir" diye konuştu.
Haberin sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte X kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:
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