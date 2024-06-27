Tan Taşçı, Aslı Güngör, Melih Görgün, Zeynep Önkaya... Ah Çektirip "Nerede O Eski 2000'ler" Dedirten Şarkılar

90'lar Türkçe pop'una ayrı bir sevgimiz var, bu tamam. Ama 2000'li yılların pop müziğini de yabana atmamak lazım. Tan Taşçı'dan Melih Görgün'e, Aslı Güngör'den Zeynep Önkaya'ya radyolarda bir dönem çok çalan, 'Aaa, o mu söylüyormuş?' diye şaşırtan şarkılar eşliğinde gelin nostaljinin dibine vuralım...