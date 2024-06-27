Tan Taşçı, Aslı Güngör, Melih Görgün, Zeynep Önkaya... Ah Çektirip "Nerede O Eski 2000'ler" Dedirten Şarkılar
Tan Taşçı, Aslı Güngör, Melih Görgün, Zeynep Önkaya... Ah Çektirip "Nerede O Eski 2000'ler" Dedirten Şarkılar
90'lar Türkçe pop'una ayrı bir sevgimiz var, bu tamam. Ama 2000'li yılların pop müziğini de yabana atmamak lazım. Tan Taşçı'dan Melih Görgün'e, Aslı Güngör'den Zeynep Önkaya'ya radyolarda bir dönem çok çalan, 'Aaa, o mu söylüyormuş?' diye şaşırtan şarkılar eşliğinde gelin nostaljinin dibine vuralım...
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2005 yılında müzik dünyasına 'Asla' şarkısıyla merhaba diyen Tan Taşçı'nın ikinci video klibi ise 'Rica Ederim'e gelmişti. Akustik gitarla yalın bir düzenlemeye sahip 'Rica Ederim' yayınlandığı dönem radyoların gözdesi olmuştu. Tan Taşçı müzik kariyerine sonrasında da devam etse de 'Rica Ederim'in yeri hep bi' ayrı oldu birçoklarında.
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Günümüzde akademisyen kimliğiyle karşımıza çıkan Melih Görgün, 'Yolun Gülle Dolsun' albümünün tek hit'i olan '14 Bahar'la halen daha akıllarda.
ENBE Orkestrası ile kaydettiği 'Kalp Kalbe Karşı'yla haftalarca radyolarda 1 numara olan Aslı Güngör, bir diğer hit şarkısı 'İzmir Bilir Ya' ile de çok sevilmişti.
2004 yılının sonbaharında ilk albümünü yayınlayan Zeynep Önkaya özellikle 'Bazıları' ile çok sevilmişti. Önkaya yıllar sonra O Ses Türkiye'ye de katılmış ancak finalist olmayı başaramamıştı.
2005 yılının bir diğer slow hit'i Nedim Zeper'den gelmişti. 'Şakası Yok'taki vokali, şarkının melodisi ve akustik havası ona haftalarca radyoda çalınma başarısı sağlamıştı.
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Tıpkı Nedim Zeper'in 'Şakası Yok'u gibi Cüneyt Tek'in 'Gidersen'i de pop-arabesk arasındaki ince çizgide gezinen, akılda kalan bir şarkıydı.
İkinci albümündeki 'Kızın Yine Aşık Anne' ile Aylin Alaz'ı hatırlayanlar elbet vardır. Alaz da bu şarkı sonrasında kaybolan yıldızlardan biri oldu maalesef.
Her ne kadar çıkışını 'Koku' şarkısıyla yapsa da Beyza Durmaz'ın gerçek radyo hit'i 'Buz Kalpli' olmuştu. Gitarından melodisine halen daha akıllarda bu şarkı.
Dönemin en büyük müzik kanalından 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı' ödülünü kazanan Gitarcı da birçoğumuz için 'Ne Desem'den ibaret bir isim oldu.
Pop-rock tarzıyla dikkat çeken İlker Çalışkan'ın 'Boş Koltuk'una mutlaka radyolarda denk gelmiş olabilirsiniz.
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'Üzgünüm Beyler' her ne kadar klipsiz bir şarkı olsa da Banu Ünüvar'ın akılda kalan tarzı ve şarkının eğlenceli havası bu listeye girmeyi hak ediyor.
Candan Erçetin'in arka vokalini duyabileceğimiz 'Ama' özellikle Cihan Güçlü'nün soyadı gibi güçlü vokaliyle dikkat çekiyordu.
Lara'nın 'Allah Versin'le müzik dünyamızda 'Lara Croft' etkisi yaratışını unutmuş olamazsınız değil mi?
Muazzam cool altyapısıyla Cüneyt Çakım'ın 'Ruh'u da 2000'ler ortalarının en kıyıda köşede kalmış şarkılarından biriydi.
Eylem'siz, 'Aman'sız bu liste olmazdı! Aslında 2010'lu yılların başına kadar fena da ilerlemeyen Eylem'in oldukça eğlenceli çıkış şarkısı 'Aman' hâlâ akıllarda.
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#Melih Görgün #Tan Taşçı..🫠✨🖤 Eskimeyen iki güzel ses. Şarkıları/sözleri oldukça büyüleyici ve keyif verici..👌🏻
1995 yılında TRT de Zeynep inadı bırak şarkısını söylüyor üzerinde tişört ve altında jeans pantolonu var:) o kadar tatlı ki, hala dinleniliyor çünkü kalitesi... Devamını Gör
Zeynep Önkaya'nın çok güzel bir sesi vardı. Yıllar sonra O Ses Türkiye'de onu yarışmacı olarak görünce çok şaşırmıştım. Jüri koltuğunda oturabilecek potansiy... Devamını Gör