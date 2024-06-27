Özlenen Kaoslu Magazin: Yıllara Meydan Okuyan Gülben Ergen ve Seren Serengil Kavgasını İşte Böyle Tiye Aldı!

90'lar sonu 2000'ler başı magazin dünyamız için oldukça hareketli yıllardı. Bugün bile devam eden kaoslu magazinin ilk minik damlacıkları bugün bile yüz güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcının o eski magazin kaosunu Gülben Ergen vs. Seren Serengil üzerinden hatırlatışı hepimize tatlı bir nostalji rüzgârı estirdi.