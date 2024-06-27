Özlenen Kaoslu Magazin: Yıllara Meydan Okuyan Gülben Ergen ve Seren Serengil Kavgasını İşte Böyle Tiye Aldı!
Özlenen Kaoslu Magazin: Yıllara Meydan Okuyan Gülben Ergen ve Seren Serengil Kavgasını İşte Böyle Tiye Aldı!
90'lar sonu 2000'ler başı magazin dünyamız için oldukça hareketli yıllardı. Bugün bile devam eden kaoslu magazinin ilk minik damlacıkları bugün bile yüz güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcının o eski magazin kaosunu Gülben Ergen vs. Seren Serengil üzerinden hatırlatışı hepimize tatlı bir nostalji rüzgârı estirdi.
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TikTok'ta popüler olan ve bir hayli yüz güldüren videoda Gülben Ergen'den 'Gülben Sergen', Seren Serengil'den ise 'Seren Dövengil' olarak bahsediliyor.
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Magazin sunucularının 'pıtı pıtı' hallerine vurgu yapılıyor, kameranın sunucudan uzaklaştığı anlarda sunucunun sağ/sol kameraya bakışı taklit ediliyor.
Videoda en az 300 (yazıyla üç yüz) kez örneğini gördüğümüz gibi popüler bir isim yani Gülben Sergen, Bebek sahilinde yürüyüş yapıyor ve ona "İlahi Gülben!"li, kamera efektli, kahkaha attırma odaklı bir kurgu yapılıyor.
Türk magazin tarihinin en büyük düşman ikililerinden Seren Serengil ve Gülben Ergen'i tiye alan kullanıcı, doğal olarak videoyu "Bana, unutmayın ki, hiçbir şey olmaz!"la bitiriyor.
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan videoya gelen tepkiler ise şöyle:
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