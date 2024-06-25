"Ağam Bizimle Eğlenir": Eurovision 2024'ten Diskalifiye Edilen Joost Instagram'ına 'Eurovision 2025' Yazdı
"Ağam Bizimle Eğlenir": Eurovision 2024'ten Diskalifiye Edilen Joost Instagram'ına 'Eurovision 2025' Yazdı
Mayıs ayında İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final gecesinde finale çıkmayı garantilese de basın toplantısı sonrasında yaşananlar yüzünden diskalifye olan Joost yine herkesi şaşırttı. Instagram biyografisine 'Eurovision 2025' yazan Joost'un seneye yarışmaya katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Europapa' şarkısıyla Eurovision öncesi tahminlerde ilk 10'da gözüken Hollandalı şarkıcı Joost, ikinci yarı final gecesinde renkli performansıyla yarışmanın gözdelerinden birine dönüşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinamik ve eğlenceli performansıyla bir anda herkesi coşturan Joost, ikinci yarı final sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsrailli şarkıcı ve delegasyonuyla ufak bir gerginlik yaşamıştı.
Gerilimin giderek tırmandığı bu anlarda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Joost apar topar yarışmadan diskalifiye edilince başta Avrupa Yayın Birliği (EBU) olmak üzere yarışma protesto edilmişti.
Joost'un finalde sahne almamasını protesto eden bazı yarışmacılar tepkilerini dile getirirken müzik tarzı olarak ona en yakın isimlerin başında gelen Eurovision 2023 ikincisi Käärijä da 'puan oylaması sunuculuğu'ndaki görevini bıraktığını duyurmuştu.
'Europapa' şarkısıyla her ne kadar final yüzü göremese de Avrupa ülkelerinin resmi single listelerine girmeyi başaran Hollandalı şarkıcı, Hollanda, Belçika'da 1, Finlandiya'da 2, İsveç'te 4, Avusturya'da ise 5 numaraya kadar yükselmeyi başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Europop'un hakkını veren 'Europapa' sonrasında az biraz sessizliğe gömülen Joost, yeni hareketiyle yine çok konuşulmayı başardı.
Hollandalı yayın kuruluşu AVROTROS henüz Eurovision 2025 için katılıp katılmama kararını vermemişken o şimdiden Instagram biyografisine 'Eurovision 2025' yazdı ve bu durum Eurovision hayranları arasında hem şaşkınlık hem de heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın