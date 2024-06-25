"Ağam Bizimle Eğlenir": Eurovision 2024'ten Diskalifiye Edilen Joost Instagram'ına 'Eurovision 2025' Yazdı

Mayıs ayında İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final gecesinde finale çıkmayı garantilese de basın toplantısı sonrasında yaşananlar yüzünden diskalifye olan Joost yine herkesi şaşırttı. Instagram biyografisine 'Eurovision 2025' yazan Joost'un seneye yarışmaya katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.