Duman'ın 'Kufi'sinden Sonra Gündemde: Mor ve Ötesi'nin Yorumladığı 'Sultan-ı Yegâh'ın Az Bilinen Hikâyesi

Duman grubunun yıllar sonra 'Kufi' adlı iki şarkılık single'la müzikseverlerin karşısına çıkması herkese büyük bir sürpriz yaşattı. Dikkat çeken sözlere sahip 'Kufi'den sonra Türkçe rock'ın bir başka önemli grubu Mor ve Ötesi'nin 2018'de tekrar yorumladığı Nur Yoldaş klasiği 'Sultan-ı Yegâh' gündeme geldi.