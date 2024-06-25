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Duman'ın 'Kufi'sinden Sonra Gündemde: Mor ve Ötesi'nin Yorumladığı 'Sultan-ı Yegâh'ın Az Bilinen Hikâyesi

Duman'ın 'Kufi'sinden Sonra Gündemde: Mor ve Ötesi'nin Yorumladığı 'Sultan-ı Yegâh'ın Az Bilinen Hikâyesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 15:56

Duman grubunun yıllar sonra 'Kufi' adlı iki şarkılık single'la müzikseverlerin karşısına çıkması herkese büyük bir sürpriz yaşattı. Dikkat çeken sözlere sahip 'Kufi'den sonra Türkçe rock'ın bir başka önemli grubu Mor ve Ötesi'nin 2018'de tekrar yorumladığı Nur Yoldaş klasiği 'Sultan-ı Yegâh' gündeme geldi.

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1980'li yılların başında Nur Yoldaş'ın seslendirdiği 'Sultan-ı Yegâh', 2018 yılında Türkçe rock'ın en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi tarafından yeniden yorumlanmıştı.

Sözleri Attila İlhan'a, bestesi Ergüder Yoldaş'a ait olan 'Sultan-ı Yegâh' bugünlerde yine gündemde. Bunun sebebi ise X'te popüler olan bir tweet'le hikâyesine değinilmesi.

Sözleri Attila İlhan'a, bestesi Ergüder Yoldaş'a ait olan 'Sultan-ı Yegâh' bugünlerde yine gündemde. Bunun sebebi ise X'te popüler olan bir tweet'le hikâyesine değinilmesi.

X'te '@seyduna1793' adlı bir kullanıcı, "Elinde değişik bir bilgisi olan var mı?" tweet'ini alıntılayıp bu şarkıya dair bilgiler paylaştı. Bilgiler, şarkının bestesinin gruba ait olmaması gerçeği haricinde doğruydu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez 2023'ün Aralık'ında attığı bir tweet'inde şarkının, 2005'te kaybettiğimiz Türk edebiyatının efsanelerinden şair Attila İlhan tarafından 12 Mart darbesini eleştirilmek üzere yazıldığını ve o dönemlerde sözlerin anlaşılmadığını İlhan'ın sözleriyle değinmişti.

Sosyal medyadaki tartışmanın odağı ise daha çok şarkının bestesinin Mor ve Ötesi'ye ait olmadığı gerçeği ekseninde dönüyor.

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Duman'ın 'Kufi'sindeki sözler ile Mor ve Ötesi cover'ı 'Sultan-ı Yegâh'ın yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi ise Türkçe rock'ın ölmediğinin en net kanıtı.

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