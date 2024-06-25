Duman'ın 'Kufi'sinden Sonra Gündemde: Mor ve Ötesi'nin Yorumladığı 'Sultan-ı Yegâh'ın Az Bilinen Hikâyesi
Duman'ın 'Kufi'sinden Sonra Gündemde: Mor ve Ötesi'nin Yorumladığı 'Sultan-ı Yegâh'ın Az Bilinen Hikâyesi
Duman grubunun yıllar sonra 'Kufi' adlı iki şarkılık single'la müzikseverlerin karşısına çıkması herkese büyük bir sürpriz yaşattı. Dikkat çeken sözlere sahip 'Kufi'den sonra Türkçe rock'ın bir başka önemli grubu Mor ve Ötesi'nin 2018'de tekrar yorumladığı Nur Yoldaş klasiği 'Sultan-ı Yegâh' gündeme geldi.
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1980'li yılların başında Nur Yoldaş'ın seslendirdiği 'Sultan-ı Yegâh', 2018 yılında Türkçe rock'ın en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi tarafından yeniden yorumlanmıştı.
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Sözleri Attila İlhan'a, bestesi Ergüder Yoldaş'a ait olan 'Sultan-ı Yegâh' bugünlerde yine gündemde. Bunun sebebi ise X'te popüler olan bir tweet'le hikâyesine değinilmesi.
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Duman'ın 'Kufi'sindeki sözler ile Mor ve Ötesi cover'ı 'Sultan-ı Yegâh'ın yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi ise Türkçe rock'ın ölmediğinin en net kanıtı.
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