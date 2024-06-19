Nerede O Eski Laptop'lar: Bilgisayara CD Takmak Artık Mazide Bir Yaprak, Kalbimizde Bir Yara

90'ların ortalarından itibaren teknolojinin gelişimi giderek hızlandı, 2000'ler ile birlikte turbo kat hız ile birlikte nirvana seviyelerine ulaştı. Önceleri bilgisayarın kucak üstü bir forma kavuşabilmesi uzak bir ihtimal iken şimdilerde tabletlerin bile demodeliğinden bahsedebiliyoruz. Teknolojinin ilerlemesi beraberinde hızlı tüketime de yol açtı. CD'ler de bu hızlı tüketimden nasibini alan teknolojik araçlardan biri. Artık laptop'larda, arabalarda CD takmak istesek bile takamayız. Sahi, bize ne oldu, biz ne ara bu hale geldik? Sosyal medya kullanıcıları daha şimdiden CD takılan laptop'ları özlemiş durumda!