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Nerede O Eski Laptop'lar: Bilgisayara CD Takmak Artık Mazide Bir Yaprak, Kalbimizde Bir Yara

Nerede O Eski Laptop'lar: Bilgisayara CD Takmak Artık Mazide Bir Yaprak, Kalbimizde Bir Yara

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 12:31

90'ların ortalarından itibaren teknolojinin gelişimi giderek hızlandı, 2000'ler ile birlikte turbo kat hız ile birlikte nirvana seviyelerine ulaştı. Önceleri bilgisayarın kucak üstü bir forma kavuşabilmesi uzak bir ihtimal iken şimdilerde tabletlerin bile demodeliğinden bahsedebiliyoruz. Teknolojinin ilerlemesi beraberinde hızlı tüketime de yol açtı. CD'ler de bu hızlı tüketimden nasibini alan teknolojik araçlardan biri. Artık laptop'larda, arabalarda CD takmak istesek bile takamayız. Sahi, bize ne oldu, biz ne ara bu hale geldik? Sosyal medya kullanıcıları daha şimdiden CD takılan laptop'ları özlemiş durumda!

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Laptop'lar günümüzde giderek daha az 'başka araçlar'a ihtiyaç duyuyor. Önceleri kulaklıklar bile kabloluyken günümüzde kablosuz kulaklılar öyle revaçta ki daha 2-3 sene öncesinin alışkanlığı bile demode kaçıyor.

Laptop'lar günümüzde giderek daha az 'başka araçlar'a ihtiyaç duyuyor. Önceleri kulaklıklar bile kabloluyken günümüzde kablosuz kulaklılar öyle revaçta ki daha 2-3 sene öncesinin alışkanlığı bile demode kaçıyor.

En dramatik düşüş ise hiç kuşkusuz CD'lerde yaşanıyor. 90'larda sevdiğimiz bir şarkıcının albümünü satın almak istiyorsak kaseti, paramız var ise CD'leri tercih ediyorduk.

En dramatik düşüş ise hiç kuşkusuz CD'lerde yaşanıyor. 90'larda sevdiğimiz bir şarkıcının albümünü satın almak istiyorsak kaseti, paramız var ise CD'leri tercih ediyorduk.

2000'lerde ibre tamamen CD'lere kaymış durumdaydı. Ama CD'nin hükümdarlığı pek de uzun ömürlü olmadı. Önce laptop'lardan sonra da arabalardan çıktı bu sistem artık. CD içine yüklenmiş eski fotoğraflar ise çoktan çöplüğü boyladı!

2000'lerde ibre tamamen CD'lere kaymış durumdaydı. Ama CD'nin hükümdarlığı pek de uzun ömürlü olmadı. Önce laptop'lardan sonra da arabalardan çıktı bu sistem artık. CD içine yüklenmiş eski fotoğraflar ise çoktan çöplüğü boyladı!

Geçmişe özlem duyan yani romantik, nostaljik kimseleriz. Dolayısıyla sosyal medyada daha iki yıl öncesinin teknolojisini bile özlemiş durumdayız.

Geçmişe özlem duyan yani romantik, nostaljik kimseleriz. Dolayısıyla sosyal medyada daha iki yıl öncesinin teknolojisini bile özlemiş durumdayız.

Sosyal medyaya biraz göz attığımızda CD'lere, laptop'lara özlemimiz net bir şekilde görülüyor. İşte o yorumlardan bazıları...

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