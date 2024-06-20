Hadise'li Eurovision'da Şampiyon Olmuştu: Norveçli Şarkıcı Alexander Rybak Türk Futboluna Övgüler Yağdırdı
Hadise'li Eurovision'da Şampiyon Olmuştu: Norveçli Şarkıcı Alexander Rybak Türk Futboluna Övgüler Yağdırdı
2009 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na 'Düm Tek Tek' şarkısıyla katılan Hadise yarışı 4'üncü tamamlamıştı. Eurovision'u o yıl kazanan isim ise Belarus kökenli Norveçli şarkıcı Alexander Rybak olmuştu. Ona Eurovision kazandıran 'Fairytale' bestesi bugünlerde A Milli Futbol Takımı'na destek için çekilen bir reklam filminde kullanılmasından ötürü hayli popüler. Rybak da bir Eurovision blog'una röportaj vererek A Milli'lerimize övgüler yağdırmış.
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2009 yılında ülkesi Norveç'teki 'Melodi Grand Prix'yi kazanarak Eurovision bileti alan Belarus kökenli Norveçli şarkıcı Alexander Rybak, Eurovision büyük finalinde en yakın rakibi İzlandalı Yohanna'ya tam 169 puan fark atarak şampiyon olmuştu. O yıl Türkiye'yi temsil eden Hadise ise 'Düm Tek Tek'le 177 puan toplayarak yarışmayı 4'üncü sırada tamamlamıştı.
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Alexander Rybak'ın 'Fairytale'i Türkiye'de öylesine çok sevilmişti ki bir dönem birçoğumuzun telefon alarmı şarkının giriş bölümündeki melodiden ibaretti. Şarkı, geçtiğimiz aylarda bir okulda müzik öğretmenliği yapan bir öğretmenin çektiği video sayesinde tekrar gündeme gelmişti.
Şarkıdaki kemanın özellikle bizim Karadeniz taraflarına fazlasıyla tanıdık gelmesi nedeniyle birçoğumuz bu besteyi hatırlıyor. Beste son olarak Euro 2024 öncesi Türkiye'de bir GSM operatörünün reklam filminde de kullanılınca Alexander Rybak tekrar popüler bir isme dönüştü.
Ki biz zaten onun Türk mantısı yediği anları unutmamıştık.
Ya da 2003 yılında Türkiye'ye ilk ve şimdilik tek Eurovision zaferini kazanan Sertab Erener'le verdiği poz da akıllarda.
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Eurovision hayranlarının sıkı takipçisi olduğu 'Wiwibloggs'a röportaj veren Norveçli şarkıcı Rybak, Türkiye'ye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Rybak, "Türk futbolcuların futbola olan tutkulu yaklaşımı her zaman hoşuma gitmiştir. Türk futbolundaki tutkuyu seviyorum. Bu yüzden onların Eurovision'a geri dönmelerini gerçekten istiyorum çünkü aynı tutkulu futbol enerjisini Eurovision'a da taşıyorlar" dedi.
Türk futbolunda Hakan Şükür'e de ayrı bir parantez açan Rybak, "Çocukken futbola aşık olmamda kilit rol oynayan futbolculardan biri Hakan Şükür'dü" diye konuştu.
Türk futboluna övgüler yağdıran, Türkiye'yi tekrar Eurovision'da görmek istediğini dile getiren Rybak'a son dönemde X kullanıcılarından şu yorumlar geldi:
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