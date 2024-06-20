Hadise'li Eurovision'da Şampiyon Olmuştu: Norveçli Şarkıcı Alexander Rybak Türk Futboluna Övgüler Yağdırdı

2009 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na 'Düm Tek Tek' şarkısıyla katılan Hadise yarışı 4'üncü tamamlamıştı. Eurovision'u o yıl kazanan isim ise Belarus kökenli Norveçli şarkıcı Alexander Rybak olmuştu. Ona Eurovision kazandıran 'Fairytale' bestesi bugünlerde A Milli Futbol Takımı'na destek için çekilen bir reklam filminde kullanılmasından ötürü hayli popüler. Rybak da bir Eurovision blog'una röportaj vererek A Milli'lerimize övgüler yağdırmış.

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