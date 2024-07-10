İşte Olası Fragman: Kızılcık Şerbeti İzleyicisi Yeni Sezon Fragmanında Olacakları Editleyip Yayınladı!
İşte Olası Fragman: Kızılcık Şerbeti İzleyicisi Yeni Sezon Fragmanında Olacakları Editleyip Yayınladı!
Herkes heyecanla Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu beklerken izleyici boş durmadı. Yeni sezonda olacakları eski fragmanları editleyerek yeni fragman yayınladı.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezonu izlemek için Eylül'e kadar beklemeye kalbi dayanmayacaklar buraya!
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Yine Şerbo hayranları yaptı yapacağını! Eski fragmanlardan kesip biçtikleri olaylardan yeni sezonda başımıza gelecekleri anlattılar.
Bildiğiniz üzere en son Görkem düşmüştü ve Fatih'in üstüne kalacak gibi görünüyordu. Peki şimdi ne olacak, dediğimiz yerde bu edit imdadımıza koştu.
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