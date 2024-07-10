Yakışıklı Oyuncu Theo James Reklam Çekiminde Beyaz Donuyla Görüldü!
Yakışıklı Oyuncu Theo James Reklam Çekiminde Beyaz Donuyla Görüldü!
Yakışıklı oyuncu Theo James, ünlü model Vittoria Ceretti ile İtalya'nın Capri kentinde bir markanın kampanyasını çekerken görüldü. Beyaz don giyen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın gündemine yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz oyuncu Theo James'i ilk kez Divergent serisinden tanımıştık. Ünlü isim bu seride Tobias "Four" Eaton karakterine hayat vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O gün bu gündür ekranlarda görmekten en çok keyif aldığımız oyunculardan biri: Hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla!
Biz onu seksi ve karizmatik pozlarıyla hatırlıyoruz ancak bu kez beklenmedik bir anda beyaz donuyla gördük.
Sosyal medyada ünlü bir markanın reklam filmi için soyunan James, Vittoria Ceretti ile çekim esnasında öpüşürken yakalandı.
Oyuncunun beyaz donuyla girdiği seksi pozları sosyal medyayı ikilemde bıraktı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlara bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın