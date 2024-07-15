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Alan Yarışmasında Kaza Sonucu Engelli Kalan Melike Hikayesiyle Herkesi Gözyaşlarına Boğdu!

Alan Yarışmasında Kaza Sonucu Engelli Kalan Melike Hikayesiyle Herkesi Gözyaşlarına Boğdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 16:50

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarına gelen Alan'da kaza sonucu engelli kalan Melike herkesi duygulandırdı. Hikayesi hem herkesi üzdü hem de yaşam mücadelesi gururlandırdı.

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Sezonun iddialı yarışma programı Alan'da duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılan Melike herkesi gözyaşlarına boğdu.

Sezonun iddialı yarışma programı Alan'da duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılan Melike herkesi gözyaşlarına boğdu.

Yarışmaya tekerlekli sandalye ile katılan Melike, hikayesini anlattı. Kaza sonucu engelli kalan genç kız bize bir kez daha her birimizin engelli adayı olduğumuzu hatırlattı.

Yarışmaya tekerlekli sandalye ile katılan Melike, hikayesini anlattı. Kaza sonucu engelli kalan genç kız bize bir kez daha her birimizin engelli adayı olduğumuzu hatırlattı.

Perde takarken üçüncü kattan aşağı düşen Melike, geçirdiği kaza sonrası bacaklarını kullanamaz hale geldiğini anlattı.

Perde takarken üçüncü kattan aşağı düşen Melike, geçirdiği kaza sonrası bacaklarını kullanamaz hale geldiğini anlattı.

Doktorlar ona yüzde 99 yatalak kalacak, deseler de o yılmadı. Alan'da milyonların karşısına çıkan Melike, yaşam mücadelesini böyle anlattı.

Doktorlar ona yüzde 99 yatalak kalacak, deseler de o yılmadı. Alan'da milyonların karşısına çıkan Melike, yaşam mücadelesini böyle anlattı.

İşte o anlar...

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