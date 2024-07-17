Ünlü Sunucu Esra Erol'un Gözlerimizin Önünde Büyüyen Çocuklarının Son Haline Bakın Kocaman Oldular!

''Bugün bu iki fotoğrafa bakıyorum o kadar çok yaşanmışlıklar ki gözlerim doluyor.

İki kişi olarak çıktığımız bu yolda yanınızda aile olduk.

Öyle kolay olmuyor.Önce benliklerimizi seçtikten sonra biz mutlakak. Hala kalmaya çalışıyoruz.

Çünkü dünya öyle pespembe değil. Çatışmalardan birlik, kırıldıklarımızla tamir ettiğimiz arkadaşlar. Sen duralım derken ben “Hadi yürü” dedim. Aslına bakarsan biz karşı siyahla beyazken kendi ortak rengimizi bulur. Varlığın bana güven veriyor. Seni çok seviyorum.

Hep yanımızda hep başımızda ol be Alim❤️

Hem de doğduğun gün evlendik.

O zaman şarkımızla iyi ki doğğğduuuunnnn❤️''