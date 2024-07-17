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Ünlü Sunucu Esra Erol'un Gözlerimizin Önünde Büyüyen Çocuklarının Son Haline Bakın Kocaman Oldular!

Ünlü Sunucu Esra Erol'un Gözlerimizin Önünde Büyüyen Çocuklarının Son Haline Bakın Kocaman Oldular!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 20:01

Esra Erol'da' programının ünlü sunucusu Esra Erol'un çocukları İdris Ali ve Ömer'in son hali merak ediliyor. 2010 yılında Ali Özbir ile hayatını birleştiren Erol'un 2 çocuğu bulunuyor. Çift 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali'yi 2017'de ise Ömer'i kucaklarına almıştı. Gelin son hallerine birlikte bakalım...

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Esra Erol'la Evlen Benimle adlı izdivaç programının sona ermesinin ardından Esra Erol'la programıyla şimdilerde ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen ünlü sunucu Esra Erol özel programda ele aldığı konuların yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

Esra Erol'la Evlen Benimle adlı izdivaç programının sona ermesinin ardından Esra Erol'la programıyla şimdilerde ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen ünlü sunucu Esra Erol özel programda ele aldığı konuların yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

42 yaşındaki sunucu 2 çocuğu ve eşi Ali Özbir ile şimdilerde mutlu bir hayat sürüyor.

42 yaşındaki sunucu 2 çocuğu ve eşi Ali Özbir ile şimdilerde mutlu bir hayat sürüyor.

Erol, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düşerek çok konuşulmuştu:

Erol, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düşerek çok konuşulmuştu:

''Bugün bu iki fotoğrafa bakıyorum o kadar çok yaşanmışlıklar ki gözlerim doluyor.

İki kişi olarak çıktığımız bu yolda yanınızda aile olduk.

Öyle kolay olmuyor.Önce benliklerimizi seçtikten sonra biz mutlakak. Hala kalmaya çalışıyoruz.

Çünkü dünya öyle pespembe değil. Çatışmalardan birlik, kırıldıklarımızla tamir ettiğimiz arkadaşlar. Sen duralım derken ben “Hadi yürü” dedim. Aslına bakarsan biz karşı siyahla beyazken kendi ortak rengimizi bulur. Varlığın bana güven veriyor. Seni çok seviyorum.

Hep yanımızda hep başımızda ol be Alim❤️

Hem de doğduğun gün evlendik.

O zaman şarkımızla iyi ki doğğğduuuunnnn❤️''

Sosyal medya hesabından sık sık eşi ve çocuklarıyla paylaşım yapan güzel sunucunun 13 yaşına basan oğlu Ali İdris ve 7 yaşındaki Ömer'i görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medya hesabından sık sık eşi ve çocuklarıyla paylaşım yapan güzel sunucunun 13 yaşına basan oğlu Ali İdris ve 7 yaşındaki Ömer'i görenler gözlerine inanamadı.

İşte ''Zaman ne çabuk geçiyor'' dedirten son halleri...

İşte ''Zaman ne çabuk geçiyor'' dedirten son halleri...
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