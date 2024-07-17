Ünlü Sunucu Esra Erol'un Gözlerimizin Önünde Büyüyen Çocuklarının Son Haline Bakın Kocaman Oldular!
Ünlü Sunucu Esra Erol'un Gözlerimizin Önünde Büyüyen Çocuklarının Son Haline Bakın Kocaman Oldular!
Esra Erol'da' programının ünlü sunucusu Esra Erol'un çocukları İdris Ali ve Ömer'in son hali merak ediliyor. 2010 yılında Ali Özbir ile hayatını birleştiren Erol'un 2 çocuğu bulunuyor. Çift 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali'yi 2017'de ise Ömer'i kucaklarına almıştı. Gelin son hallerine birlikte bakalım...
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Esra Erol'la Evlen Benimle adlı izdivaç programının sona ermesinin ardından Esra Erol'la programıyla şimdilerde ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen ünlü sunucu Esra Erol özel programda ele aldığı konuların yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.
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42 yaşındaki sunucu 2 çocuğu ve eşi Ali Özbir ile şimdilerde mutlu bir hayat sürüyor.
Erol, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düşerek çok konuşulmuştu:
Sosyal medya hesabından sık sık eşi ve çocuklarıyla paylaşım yapan güzel sunucunun 13 yaşına basan oğlu Ali İdris ve 7 yaşındaki Ömer'i görenler gözlerine inanamadı.
İşte ''Zaman ne çabuk geçiyor'' dedirten son halleri...
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