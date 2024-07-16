Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Laf Sokuşundan Mehmet Şef'in Sert Çıkışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Gupse Özay'ın Okan Bayülgen'e Laf Sokuşundan Mehmet Şef'in Sert Çıkışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Temmuz Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Gupse Özay'ın Deliha'nın ilk çıktığı dönem Okan Bayülgen'in programı Dada Dandinista'ya katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Bayülgen'in rolü ve saçıyla sık sık dalga geçtiği Gupse Özay'ın verdiği cevap, seneler sonra bile kapak sesi duyulmasını sağladı!
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2. MasterChef All Star'da ana kadroya katılmaya hak kazanan beşinci yarışmacı belli oldu!
3. Show TV'nin yeni sezon için büyük bir iddiayla gelen dizisi Kalpazan'ın oyuncu kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olduğu dizinin kadrosuna birbirinden önemli isimler katılmaya devam ediyor!
4. Geçtiğimiz sezonun en iddialı dizilerinde başı çeken Kızıl Goncalar, ikinci sezona bomba gibi hazırlanıyor. Senaristlerden Deniz Gürlek'in deniz kenarında yeni sezonun ilk bölümünü yazdığını gören bir diğer senarist Melih Özyılmaz'ın mekan isyanı tüm bu hazırlıkların ne kadar eğlenceli geçtiğini gözler önüne serdi.
5. TELE 1'in haberine göre Sis ve Gece, Kendi Düşen Ağlamaz ve Sandık Kokusu gibi popüler dizilerin usta oyuncusu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı.
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6. Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden danışanından gelen bir soruyu yayınladı. Sizce kocasına izin versin mi, diye takipçilerine sordu.
7. NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Hayat Hırsızı için geri sayım başlamışken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinin başrollerinden biri Hayat Hırsızı'nda rol alacak.
8. YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonrası hayal kırıklığı yaşayan sosyal medya kullanıcıları Kızılcık Şerbeti Çimen'in sınav sonucunun açıklandığı bölümü hatırlayınca fena dertlendi.
9. Çekimleri Zonguldak’ta devam eden Survivor Meksika için şehre gelen Meksikalı yarışmacılardan 3’ü ceza oyunu sonrasında geceyi maden ocağımda geçirdi.
10. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kendisine yöneltilen soruları sosyal medyadan yanıtlamaya devam ediyor. Setler hakkındaki tüm soru işaretlerini gideren Yalçın, bu defa senaristlerin sete gelip gelmediğine cevap verdi.
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11. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki partnerlikleriyle akıllarımızda kalan Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yıllar sonra bir araya geldi! İşte o buluşmadan bir kare...
12. Şu an 7. sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'yi izleyenler bilirler ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin kaşık atmasıdır. Peki MasterChef'te bugüne kadar kaç tane kaşık atıldı biliyor musunuz?
13. Dizilerde izlediğimiz gece sahneleri çoğu zaman gündüz saatlerinde, güneş tam tepedeyken bile çekiliyor. Peki, set çalışanları bu ortamı nasıl hazırlıyor? Bir kullanıcı Tiktok'ta bir video ile açıkladı.
14. MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı yemeği şeflerin istediği gibi yapamayınca Mehmet Şef'e sert açıklaması stüdyoyu gerdi. İşte o anlar...
15. Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün uyumu sosyal medyada kullanıcıların diline pelesenk oldu. İkilinin sahnelerinden yapılan edite "Çok yakışıyorlar" yorumları geldi.
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16. Anne olduktan sonra bir süre setlere ara veren Gonca Vuslateri bu ayrılığa daha fazla dayanamadı. Yetenekli oyuncu yeni sezonun en iddialı işlerinden biriyle el sıkıştı.
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