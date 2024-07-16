Görüş Bildir
Haberler
TV
Yargı'nın Başrolü, NOW'ın İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nda Rol Alacak!

Yargı'nın Başrolü, NOW'ın İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nda Rol Alacak!

yerli dizi Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 16:22

NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Hayat Hırsızı için geri sayım başlamışken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinin başrollerinden biri Hayat Hırsızı'nda rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizisi olan Hayat Hırsızı için tüm hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizisi olan Hayat Hırsızı için tüm hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı dizide oyuncu kadrosu son halini alırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber duyurdu.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı dizide oyuncu kadrosu son halini alırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber duyurdu.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrolü olan bir oyuncu Hayat Hırsızı dizisiyle anlaştı.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrolü olan bir oyuncu Hayat Hırsızı dizisiyle anlaştı.

O isim ise dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan!

O isim ise dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan!

Altuntaş'ın haberine göre Uğur Aslan, dizide Cemre Baysel'in canlandıracağı Leyla karakterinin babası Hilmi'ye hayat verecek.

Altuntaş'ın haberine göre Uğur Aslan, dizide Cemre Baysel'in canlandıracağı Leyla karakterinin babası Hilmi'ye hayat verecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın