Yargı'nın Başrolü, NOW'ın İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nda Rol Alacak!
Yargı'nın Başrolü, NOW'ın İddialı Dizisi Hayat Hırsızı'nda Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden Hayat Hırsızı için geri sayım başlamışken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinin başrollerinden biri Hayat Hırsızı'nda rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizisi olan Hayat Hırsızı için tüm hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Halil İbrahim Ceyhan, Gonca Vuslateri gibi isimlerin rol alacağı dizide oyuncu kadrosu son halini alırken, Birsen Altuntaş bomba bir haber duyurdu.
Altuntaş'ın haberine göre son olarak reyting rekortmeni Yargı dizisinin başrolü olan bir oyuncu Hayat Hırsızı dizisiyle anlaştı.
O isim ise dizide Eren karakterine hayat veren Uğur Aslan!
Altuntaş'ın haberine göre Uğur Aslan, dizide Cemre Baysel'in canlandıracağı Leyla karakterinin babası Hilmi'ye hayat verecek.
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