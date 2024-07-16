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Set Çalışanı, Senaristlerin Sete Gelip Gelmediğini Açıkladı!

Set Çalışanı, Senaristlerin Sete Gelip Gelmediğini Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:34

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kendisine yöneltilen soruları sosyal medyadan yanıtlamaya devam ediyor. Setler hakkındaki tüm soru işaretlerini gideren Yalçın, bu defa senaristlerin sete gelip gelmediğine cevap verdi.

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Dizi ve film setlerinde merak ettiklerimizi TikTok aracılığıyla anlatan set çalışanı Yener Yalçın sayesinde artık bir set sorumlusu kadar bilgiliyiz.

Dizi ve film setlerinde merak ettiklerimizi TikTok aracılığıyla anlatan set çalışanı Yener Yalçın sayesinde artık bir set sorumlusu kadar bilgiliyiz.

Kendisine yöneltilen soruları en ince ayrıntısına kadar yanıtlayan Yener Yalçın, bu defa dizi senaristleri hakkında bir soruya yanıt verdi.

Kendisine yöneltilen soruları en ince ayrıntısına kadar yanıtlayan Yener Yalçın, bu defa dizi senaristleri hakkında bir soruya yanıt verdi.

"Senaristler sete gelir mi?" sorunu yanıtlayan Yalçın, senaristler set esnasında çalıştığını yani senaryo yazdığını bu nedenle sete gelmediğini şu sözlerle açıkladı:

"Senaristler sete gelir mi?" sorunu yanıtlayan Yalçın, senaristler set esnasında çalıştığını yani senaryo yazdığını bu nedenle sete gelmediğini şu sözlerle açıkladı:

İşte Yener Yalçın'ın o açıklaması:

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