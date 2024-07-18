Melis İşiten'in Öz Teyzesinin Kendisine Kullandığı 'Sevgi Sözcüğü'nü Duyunca Şoke Olacaksınız!
Melis İşiten'in Öz Teyzesinin Kendisine Kullandığı 'Sevgi Sözcüğü'nü Duyunca Şoke Olacaksınız!
Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan Melis İşiten'in teyzesinin kendisi için seçtiği sevgi sözcüğü 'yok artık' dedirtti! 😂
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Uraz Kaygılaroğlu'yla yaşadığı aşk, evlilik ve boşanmayla bir dönemin en merak edilen isimlerinden biri haline gelen Melis İşiten, şimdilerde kendi kariyeri ve neşeli karakteriyle öne çıkıyor biliyorsunuz.
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Uraz Kaygılaroğlu'yla evliliğinden doğan dünyalar güzeli kızı Ada'ya düşkünlüğü ve kurduğu derin bağ ile hayranlık uyandıran Melis İşiten👇
Düzenli olarak "Melis İşiten'le Zaten Şov" adlı programında ağırladığı konuklarıyla ettiği sohbetler, kahkahası, açık sözlülüğü ve oturuş tarzıyla dikkat çekiyor. Kimi zaman da dillere düşüyor!
Geçtiğimiz gün konuk ağırlamaya ara verip konuk olmaya karar veren Melis İşiten, Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" adlı programında yer aldı.
Sohbetin her bir anı ayrı olay olacağa benziyor şimdiden söyleyelim! Fakat bizim odağımızda ailesiyle olan ilişkisi, özellikle de teyzesinin kendisi için seçtiği 'sevgi sözcüğü' var!
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"Nasıl?" derseniz, Sibel Arna sohbete Melis İşiten'in çocukluğundan, nasıl bir ailede büyüdüğünden bahsederek başlıyor ve bombaları da bir bir sıralıyor! Babasının kendisini günde 30-40 kez aradığını, anne ve anne tarafının kendisini sürekli tuhaf şakalarla korkuttuğunu öğrenen ve şak diye de söyleyen Arna...
Öz teyzesinin ise Melis İşiten'i "or*spum benim" diyerek sevdiğini belirtiyor... Melis İşiten ise ne yapsın kafa sallayarak kabul ediyor hepsini!
"Ben hepsinden birer parça aldım garip bir sentez oldum ben" diyen ve ailesiyle ilişkisinin detaylarından bahseden Melis İşiten'in röportajının tamamını dinlemek isterseniz sizi şöyle alabiliriz👇
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