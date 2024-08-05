Ona da Böylesi Yakışırdı: Firuze'yi Çıplak Sesle Söyleyen Asalet Kadın Birce Akalay Yine Hayran Bıraktı!
Ona da Böylesi Yakışırdı: Firuze'yi Çıplak Sesle Söyleyen Asalet Kadın Birce Akalay Yine Hayran Bıraktı!
Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimlerinde olan Birce Akalay, yere serilip Sezen Aksu'nun efsane şarkısı 'Firuze'yi seslendirdiği anları paylaştı!
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Yer aldığı her projede kendini bir başka sevdiren başarılı ve güzel oyuncu Birce Akalay hem doğallığı hem de samimiyetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biliyorsunuz.
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En son Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran karakterine hayat veren ve milyonları kendine hayran bırakan Birce Akalay, her daim asaletiyle, bir süredir de yeni aşkıyla gündemden düşmüyor!
Hakan Kurtaş'la deli dolu bir aşk yaşayan Akalay'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor orası kesin. Fakat sosyal medya hesabını takip edenler bilir, bir süredir Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimlerinde kendisi.
Şimdi gündemde olmasının sebebi ise çekim hazırlığı sırasında efsane Sezen Aksu şarkısı "Firuze"yi çıplak sesle bülbüller gibi şakıyarak söylemesi!
Buyurun, biz o anları sizin için şöyle bırakalım; on parmağında on marifetin vücut bulmuş halini de beraber izleyelim!
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