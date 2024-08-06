41 Kere Maşallah: 60 Yaşına Giren Zerrin Tekindor, Yıllara Meydan Okuyan Güzelliğiyle Ağızları Açık Bıraktı!
41 Kere Maşallah: 60 Yaşına Giren Zerrin Tekindor, Yıllara Meydan Okuyan Güzelliğiyle Ağızları Açık Bıraktı!
Her filmi, dizisi ve tiyatro projesinde parlayan, asaleti ve zarafetiyle öne çıkan Zerrin Tekindor, dün 60 yaşına girdi! Doğum gününden kareler paylaşan oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği ağızları açık bıraktı!
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Övmelere doyamadığımız, kişiliğiyle, oyunculuğuyla ve duruşuyla ülkede ikon haline gelen Zerrin Tekindor'a aşina olmayanınız yoktur!
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Asaleti ayrı, zarafeti ayrı, girdiği her rolün hakkını verip parlaması ayrı olay Zerrin Tekindor, 5 Ağustos'ta 60 yaşına girdi!
60 yaşını hiç kaybetmediği çocuk ruhuyla beraber balonlarla kutlayan Zerrin Tekindor'un pozları hem kalp eritti...
Hem de yıllara meydan okuyan güzelliği ağızları bir kez daha açık bıraktı! İyi ki doğdunuz Zerrin hanım, sizin gibi 60 olacaksak hepimiz açığız bu fikire 🧿
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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