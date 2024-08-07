Normale Döndü: Tahliyeden Sonra İnzivaya Çekilen Sıla Doğu'dan Dilan Polat'ın Kızı Nilda'yla Hasret Pozu!
Normale Döndü: Tahliyeden Sonra İnzivaya Çekilen Sıla Doğu'dan Dilan Polat'ın Kızı Nilda'yla Hasret Pozu!
Cezaevinden tahliye olduktan sonra, kız kardeşi Dilan Polat çıkana kadar sosyal medyada olmak istemediğini söyleyen ve inzivaya çekilen Sıla Doğu'dan ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde geldi. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kızı, yeğeni Nilda'yla hasret pozu paylaştı.
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4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'ın davasında son birkaç ayda hararetli gelişmeler yaşandı fakat çiftin yüzü gülmedi biliyorsunuz.
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Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve erkek kardeşi Can Doğu'ya tahliye kararı çıkarken, Dilan Polat'ın tahliye talebi üst üste reddedildi. Fakat davayı yakından takip eden gazetecilerin ve avukatların genel fikri, yayınlanan 909 sayfalık MASAK raporuna ve iddianameye göre serbest kalması gerektiğiydi.
7 aydır cezaevinde kız kardeşi Dilan Polat'la beraber kalan Sıla Doğu tahliye olduğu gün "Dilan" diye bağırarak ağlamış, sosyal medyaya da dönmeyeceğini vurgulamıştı. Uzunca bir süre kız kardeşine destek mesajından başka hiçbir şey paylaşamayan Sıla Doğu'dan geçtiğimiz saatlerde ilk kez bir fotoğraf geldi.
Dilan Polat'ın 14 yaşındaki kızı Nilda'yla teyze yeğen pozu veren Sıla Doğu, fotoğrafa "her şeyimle" notunu düştü.
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