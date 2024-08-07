Normale Döndü: Tahliyeden Sonra İnzivaya Çekilen Sıla Doğu'dan Dilan Polat'ın Kızı Nilda'yla Hasret Pozu!

Cezaevinden tahliye olduktan sonra, kız kardeşi Dilan Polat çıkana kadar sosyal medyada olmak istemediğini söyleyen ve inzivaya çekilen Sıla Doğu'dan ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde geldi. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kızı, yeğeni Nilda'yla hasret pozu paylaştı.