Meğer Dostluklarıyla Herkesi Kıskandıran Enis Arıkan ve Ezgi Mola'ya Nazar Değmemiş, Birileri Biraz Ayıp Etmiş
Meğer Dostluklarıyla Herkesi Kıskandıran Enis Arıkan ve Ezgi Mola'ya Nazar Değmemiş, Birileri Biraz Ayıp Etmiş
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Normal şartlarda Ezgi Mola denildiğinde akıllara Enis Arıkan, Enis Arıkan denildiğinde de Ezgi Mola gelir... Yıllardır dostluklarını tüm samimiyetiyle bizlerle de paylaşan ikili, ünlüler dünyasında parmakla örnek gösterilen arkadaşlardan.
Daha doğrusu, son duruma bakıldığında "arkadaşlardandı" demek gerekiyor sanırsak... Fark etmişsinizdir diye düşünüyoruz, Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzunca bir süredir beraber hiç paylaşım yapmıyor. Üstelik biz bu ikilinin hiç olmazsa doğum günlerinde mutlaka paylaşım yapmasına alışığız...
Et ve tırnak gibi, simit ve çay gibi, çekirdek ve gazoz gibi sürekli yan yana görmeyi beklediğimiz can dostlar ne birbirlerinin doğum gününde ne de Ezgi Mola'nın yeni annelik serüveninde hiç yan yana gelmedi.
Aslında birkaç ay öncesine kadar her şey tam tıkırında gözüküyordu. Ezgi Mola'nın düğününde de 👇 bizim bildiğimiz Ezgi ve Enis'tiler.
Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyet partisinde de 👇
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Fakat sonra ne olduysa oldu ve ikilinin beraber paylaşımları bıçak gibi kesildi. Aralarındaki kırgınlığın sebebi bilinmeyen Ezgi ve Enis'in küstüğü ve ortak arkadaşlarının ikiliyi barıştırmak için çaba sarf ettiği iddia edildi.
Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birkaç hafta önce Özge Özpirinçci hakkında bir iddia paylaşan ve iddiası da kısmen doğru çıkan @discorel adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni detaylar geldi...👇
Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şimdiye çoktan "Dayısının gülü" hikayeleri paylaşmasını beklediğimiz Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ayıplandı!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım?
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Son olarak sözü de size bırakalım... Arkadaşınız hayatınızdaki en önemli ve ona en çok ihtiyaç duyduğunuz günlerden birinde yanınızda olmasaydı küser miydiniz? Küsmez miydiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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