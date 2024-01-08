Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Meğer Dostluklarıyla Herkesi Kıskandıran Enis Arıkan ve Ezgi Mola'ya Nazar Değmemiş, Birileri Biraz Ayıp Etmiş

Meğer Dostluklarıyla Herkesi Kıskandıran Enis Arıkan ve Ezgi Mola'ya Nazar Değmemiş, Birileri Biraz Ayıp Etmiş

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
09.01.2024 - 02:47

Dostluklarıyla herkesi kıskandıran ve muhteşem ikili olarak anılan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın arasındaki mesafe hala kapanmış değil! Birkaç ay önce küstükleri iddia edilen ikili hakkında ortaya atılan yeni iddia ise 'bu nazar, kara kedi falan değil, bildiğin ayıp!' dedirten türden...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Normal şartlarda Ezgi Mola denildiğinde akıllara Enis Arıkan, Enis Arıkan denildiğinde de Ezgi Mola gelir... Yıllardır dostluklarını tüm samimiyetiyle bizlerle de paylaşan ikili, ünlüler dünyasında parmakla örnek gösterilen arkadaşlardan.

Normal şartlarda Ezgi Mola denildiğinde akıllara Enis Arıkan, Enis Arıkan denildiğinde de Ezgi Mola gelir... Yıllardır dostluklarını tüm samimiyetiyle bizlerle de paylaşan ikili, ünlüler dünyasında parmakla örnek gösterilen arkadaşlardan.

Daha doğrusu, son duruma bakıldığında "arkadaşlardandı" demek gerekiyor sanırsak... Fark etmişsinizdir diye düşünüyoruz, Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzunca bir süredir beraber hiç paylaşım yapmıyor. Üstelik biz bu ikilinin hiç olmazsa doğum günlerinde mutlaka paylaşım yapmasına alışığız...

Daha doğrusu, son duruma bakıldığında "arkadaşlardandı" demek gerekiyor sanırsak... Fark etmişsinizdir diye düşünüyoruz, Ezgi Mola ve Enis Arıkan uzunca bir süredir beraber hiç paylaşım yapmıyor. Üstelik biz bu ikilinin hiç olmazsa doğum günlerinde mutlaka paylaşım yapmasına alışığız...

Et ve tırnak gibi, simit ve çay gibi, çekirdek ve gazoz gibi sürekli yan yana görmeyi beklediğimiz can dostlar ne birbirlerinin doğum gününde ne de Ezgi Mola'nın yeni annelik serüveninde hiç yan yana gelmedi.

Et ve tırnak gibi, simit ve çay gibi, çekirdek ve gazoz gibi sürekli yan yana görmeyi beklediğimiz can dostlar ne birbirlerinin doğum gününde ne de Ezgi Mola'nın yeni annelik serüveninde hiç yan yana gelmedi.

Aslında birkaç ay öncesine kadar her şey tam tıkırında gözüküyordu. Ezgi Mola'nın düğününde de 👇 bizim bildiğimiz Ezgi ve Enis'tiler.

Aslında birkaç ay öncesine kadar her şey tam tıkırında gözüküyordu. Ezgi Mola'nın düğününde de 👇 bizim bildiğimiz Ezgi ve Enis'tiler.

Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyet partisinde de 👇

Ezgi Mola'nın bebeğinin cinsiyet partisinde de 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fakat sonra ne olduysa oldu ve ikilinin beraber paylaşımları bıçak gibi kesildi. Aralarındaki kırgınlığın sebebi bilinmeyen Ezgi ve Enis'in küstüğü ve ortak arkadaşlarının ikiliyi barıştırmak için çaba sarf ettiği iddia edildi.

Fakat sonra ne olduysa oldu ve ikilinin beraber paylaşımları bıçak gibi kesildi. Aralarındaki kırgınlığın sebebi bilinmeyen Ezgi ve Enis'in küstüğü ve ortak arkadaşlarının ikiliyi barıştırmak için çaba sarf ettiği iddia edildi.

Bu iddia Ezgi ve Enis'i biraz olsun tanıyan herkesi altüst etti... Denk gelmeyenleriniz için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birkaç hafta önce Özge Özpirinçci hakkında bir iddia paylaşan ve iddiası da kısmen doğru çıkan @discorel adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni detaylar geldi...👇

Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birkaç hafta önce Özge Özpirinçci hakkında bir iddia paylaşan ve iddiası da kısmen doğru çıkan @discorel adlı kullanıcıdan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küslüğüne dair yeni detaylar geldi...👇

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şimdiye çoktan "Dayısının gülü" hikayeleri paylaşmasını beklediğimiz Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ayıplandı!

Enis Arıkan'ın doğuma gitmediği, sonrasında da doğuma gitmemesi yetmiyormuş gibi eve ziyarete de gitmediği iddiası ortalığı fena karıştırdı. Şimdiye çoktan "Dayısının gülü" hikayeleri paylaşmasını beklediğimiz Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın yanında olmayışı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ayıplandı!

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım?

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Son olarak sözü de size bırakalım... Arkadaşınız hayatınızdaki en önemli ve ona en çok ihtiyaç duyduğunuz günlerden birinde yanınızda olmasaydı küser miydiniz? Küsmez miydiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Son olarak sözü de size bırakalım... Arkadaşınız hayatınızdaki en önemli ve ona en çok ihtiyaç duyduğunuz günlerden birinde yanınızda olmasaydı küser miydiniz? Küsmez miydiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?