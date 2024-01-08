Meğer Dostluklarıyla Herkesi Kıskandıran Enis Arıkan ve Ezgi Mola'ya Nazar Değmemiş, Birileri Biraz Ayıp Etmiş

Dostluklarıyla herkesi kıskandıran ve muhteşem ikili olarak anılan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın arasındaki mesafe hala kapanmış değil! Birkaç ay önce küstükleri iddia edilen ikili hakkında ortaya atılan yeni iddia ise 'bu nazar, kara kedi falan değil, bildiğin ayıp!' dedirten türden...