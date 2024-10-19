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Avrupa Yakası'nın Efsaneleri Gülse Birsel ve Ata Demirer'in Vural Çelik'in Cenazesine Katılmaması Dikkat Çekti

Avrupa Yakası'nın Efsaneleri Gülse Birsel ve Ata Demirer'in Vural Çelik'in Cenazesine Katılmaması Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 15:44

17 Ekim günü hayata veda eden Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Yakası, Seksenler gibi birçok yapımda birlikte rol aldığı ünlü isimler cenazeye katılım gösterirken, Avrupa Yakası'nın efsane isimleri Ata Demirer ve Gülse Birsel'in katılmak yerine çelenk göndermesi dikkat çekti.

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Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi başarılı projelerde yeteneklerini kanıtlayan, Avrupa Yakası'yla da kalplere yerleşen Vural Çelik 17 Ekim günü evinde hayatını kaybetti.

Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi başarılı projelerde yeteneklerini kanıtlayan, Avrupa Yakası'yla da kalplere yerleşen Vural Çelik 17 Ekim günü evinde hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Çelik bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Çelik bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan ünlü isimlerin üzüntüsünü dile getirdiği anları bu yazımızda toplamıştık👇

Avrupa Yakası, Seksenler gibi yapımlardaki rol arkadaşlarının katıldığı cenazede ise gözler bir zamanlar aralarının bozuk olduğu, ama sosyal medya hesabından üzüntüsünü ilk dile getiren Gülse Birsel'i ve Ata Demirer'i aradı.

Avrupa Yakası, Seksenler gibi yapımlardaki rol arkadaşlarının katıldığı cenazede ise gözler bir zamanlar aralarının bozuk olduğu, ama sosyal medya hesabından üzüntüsünü ilk dile getiren Gülse Birsel'i ve Ata Demirer'i aradı.

Vefatının ardından bu eski küskünlük ve Vural'ın "üç günlük dünya" sözleri de gündem olmuştu 👇

Sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaşan Ata Demirer ve Gülse Birsel ikilisinin cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaşan Ata Demirer ve Gülse Birsel ikilisinin cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Gülse Birsel ve Ata Demirer cenazeye çelenk göndermeyi tercih ettiler👇

Gülse Birsel ve Ata Demirer cenazeye çelenk göndermeyi tercih ettiler👇

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