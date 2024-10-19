Avrupa Yakası'nın Efsaneleri Gülse Birsel ve Ata Demirer'in Vural Çelik'in Cenazesine Katılmaması Dikkat Çekti

17 Ekim günü hayata veda eden Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Yakası, Seksenler gibi birçok yapımda birlikte rol aldığı ünlü isimler cenazeye katılım gösterirken, Avrupa Yakası'nın efsane isimleri Ata Demirer ve Gülse Birsel'in katılmak yerine çelenk göndermesi dikkat çekti.