51 Yaşında Ani Bir Kalp Krizi ile Hayatını Kaybeden Vural Çelik Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurlandı
51 Yaşında Ani Bir Kalp Krizi ile Hayatını Kaybeden Vural Çelik Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurlandı
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yer aldığı efsane yapımlardaki rolleriyle gönüllerde taht kurmuştu. 17 Ekim günü evinde ölü bulunan oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı rolle yıllarca izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturmayı başaran Vural Çelik 17 Ekim günü hayatını kaybetti.
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Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun bilinen isimlerinden biri olan Vural Çelik'in ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu ortaya çıkmıştı. Sevilen oyuncu annesi ve kız kardeşlerinin feryatlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninde Vural Çelik’in aile üyeleri yürekleri dağladı.
Avrupa Yakası'ndaki rol arkadaşlarından biri olan Sarp Apak cenazede Çelik'in ailesine ve sevenlerine sabır dilemesinin ardından bu sözleri kullandı 👇
Vural Çelik'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan Begüm Öner "Çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardan biriydi." ifadelerini kullandı.
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Vural Çelik'in cenazesine katılan Ferdi Akarnur konuşmakta zorluk çekti. 30 yıllık arkadaşına veda eden oyuncu "Vural bize çok kötü bir şaka yaptı" dedi.
Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy da Çelik'in son paylaşımlarına dikkat çekerek "Yalnızlığı kendisi seçti." ifadelerini kullandı.
Fersoy'un sözlerine benzer şekilde Yavuz Seçkin de meslektaşıyla ilgili "Yalnız, içine kapanık biriydi" dedi.
Pınar Altuğ da üzüntüsünü böyle dile getirdi👇
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