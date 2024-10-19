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Cinsiyet Sinyalini Aldık: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Erkek mi?

Cinsiyet Sinyalini Aldık: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Erkek mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 14:07

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

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İtalya'da dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi bebek haberleriyle birlikte düğünlerini erkene çekmiş, kısa süre sonra da güzel oyuncunun karnı belirgin halleri dikkat çekmişti.

İtalya'da dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi bebek haberleriyle birlikte düğünlerini erkene çekmiş, kısa süre sonra da güzel oyuncunun karnı belirgin halleri dikkat çekmişti.

Detaylar için👇

Geçtiğimiz gün aile arasında bir kutlama daha yapan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bu pozları beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Geçtiğimiz gün aile arasında bir kutlama daha yapan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bu pozları beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım erkek bebek beklediklerini duyurdu!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım erkek bebek beklediklerini duyurdu!

Çift güzel haberi bu pozla duyurdu 👇

Çift güzel haberi bu pozla duyurdu 👇

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