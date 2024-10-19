Cinsiyet Sinyalini Aldık: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Erkek mi?
Cinsiyet Sinyalini Aldık: Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Bebeği Kız mı Erkek mi?
Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
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İtalya'da dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi bebek haberleriyle birlikte düğünlerini erkene çekmiş, kısa süre sonra da güzel oyuncunun karnı belirgin halleri dikkat çekmişti.
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Geçtiğimiz gün aile arasında bir kutlama daha yapan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bu pozları beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım erkek bebek beklediklerini duyurdu!
Çift güzel haberi bu pozla duyurdu 👇
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