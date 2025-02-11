Burnundan Çektiğini Bir O Bir Allah Biliyor: Murat Dalkılıç'ın 11. Kez Bıçak Altına Yattığı Ortaya Çıktı!
Burnundan Çektiğini Bir O Bir Allah Biliyor: Murat Dalkılıç'ın 11. Kez Bıçak Altına Yattığı Ortaya Çıktı!
Her şarkısı müzik listelerinde başı çeken başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, yalnızca başarılı kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden biri.
Özellikle de bir sağlık problemi var ki senelerdir onu konuşuyoruz... Bugüne dek burnu için 10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, en son geçtiğimiz ekim ayında şubata kadarki tüm konserlerini iptal etmişti hatırlarsanız. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın özel haberine göre Murat Dalkılıç'ın geçtiğimiz hafta 11. kez burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
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Türkçe pop dendiğinde akıllara gelen ilk şarkıcılardan olan Murat Dalkılıç hemen hemen her parçasıyla müzik listelerine damgasını vurmayı başaran isimlerden biliyorsunuz.
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Merve Boluğur'la yaşadığı deli dolu aşk, evlilik ve boşanma süreciyle bir dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Murat Dalkılıç'ı çok uzun süredir aşk hayatıyla konuşmuyoruz.
Konserlerine hız kesmeden devam eden, parça üstüne parça çıkaran Dalkılıç, şarkıları ve özel hayatı dışında iki major konuyla daha konuşuluyor, mutlaka duymuşsunuzdur.
Bugün de yine ne çektiğini bir onun bir de Allah'ın bildiği burnuyla gündemde kendisi! Hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;
Burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle bu kadar çok ameliyat atlattığını belirten Murat Dalkılıç'ın 10. ameliyatının son olmadığı ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
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Muhabir Online'dan Ömer Can'ın özel haberine göre Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta 11. kez bıçak altına yatarak burun operasyonu geçirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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