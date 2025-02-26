Geçtiğimiz Ay 13 Yıllık Evliliği Bitmişti: Athena Gökhan'ın Farah Zeynep Abdullah'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Geçtiğimiz Ay 13 Yıllık Evliliği Bitmişti: Athena Gökhan'ın Farah Zeynep Abdullah'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Şimdilerde O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan ve ekranlarda gördüğümüz Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay bomba bir haberle gündeme düşmüştü.
Melis Ülken'le 13 yıllık evliliği bittiği öğrenilen Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti. On yılı aşan evliliklerinden üç çocuklarını kucağına alan çiftin yollarını ayırmasının ardından Özoğuz Londra tatiline çıkmıştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre Athena Gökhan bomba bir aşk iddiasına karıştı! Farah Zeynep Abdullah'la yakınlaştığı söylenen ikili manşetlere ışık hızında yerleşti!
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Türk rock müziğinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Özoğuz, sahne performanslarıyla olduğu kadar, renkli kişiliği ve hayatına dair samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz ekranlardaki sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ay ise kendisini özel hayatında yaşanan bir gelişmeyle konuşmuştuk. 2012 senesinde Melis Ülken'le evlenen isim ayrılık haberlerine karışmıştı.
Leyla, Ayşe ve Ali ismini verdikleri üç çocukları olan ikilinin çocuklarının velayetini de Melis Ülken'in aldığı ortaya çıkmıştı.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre,13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra Londra’ya giden Özoğuz’un sürpriz bir isimle aşk yaşadığı söylendi.
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Sürpriz yakınlaşmalarıyla magazin gündemine oturan çiftin birlikte yaşayacağı iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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