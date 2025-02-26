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Geçtiğimiz Ay 13 Yıllık Evliliği Bitmişti: Athena Gökhan'ın Farah Zeynep Abdullah'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Geçtiğimiz Ay 13 Yıllık Evliliği Bitmişti: Athena Gökhan'ın Farah Zeynep Abdullah'la Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2025 - 11:23

Şimdilerde O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan ve ekranlarda gördüğümüz Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay bomba bir haberle gündeme düşmüştü.

Melis Ülken'le 13 yıllık evliliği bittiği öğrenilen Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti. On yılı aşan evliliklerinden üç çocuklarını kucağına alan çiftin yollarını ayırmasının ardından Özoğuz Londra tatiline çıkmıştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre Athena Gökhan bomba bir aşk iddiasına karıştı! Farah Zeynep Abdullah'la yakınlaştığı söylenen ikili manşetlere ışık hızında yerleşti!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Türk rock müziğinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Özoğuz, sahne performanslarıyla olduğu kadar, renkli kişiliği ve hayatına dair samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Türk rock müziğinin en güçlü isimlerinden biri olan Gökhan Özoğuz, sahne performanslarıyla olduğu kadar, renkli kişiliği ve hayatına dair samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

'Kafama Göre' ve 'Arsız Gönül' şarkılarıyla tanınan Athena grubunun solisti, yıllardır müzik dünyasında zirvede kalmayı başaran, enerjisiyle tüm dinleyicilerini etkileyen Gökhan Özoğuz'a daha önce sempatik tavırlarıyla denk gelmişsinizdir.

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz ekranlardaki sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz ekranlardaki sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Yıllardır Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla gündeme gelen isim geçtiğimiz gün takımının maçına gidememesiyle adından bahsettirmişti.

Geçtiğimiz ay ise kendisini özel hayatında yaşanan bir gelişmeyle konuşmuştuk. 2012 senesinde Melis Ülken'le evlenen isim ayrılık haberlerine karışmıştı.

Geçtiğimiz ay ise kendisini özel hayatında yaşanan bir gelişmeyle konuşmuştuk. 2012 senesinde Melis Ülken'le evlenen isim ayrılık haberlerine karışmıştı.

Sevenlerinde ve magazin dünyasında şok etkisi yaratan haberle birlikte çiftin 13 yıllık evliliklerini bitirdikleri öğrenilmişti. Ünlü ismin üç çocuğunun annesi Melis Ülken'le aldıkları karar gündeme oturmuştu.

Leyla, Ayşe ve Ali ismini verdikleri üç çocukları olan ikilinin çocuklarının velayetini de Melis Ülken'in aldığı ortaya çıkmıştı.

Leyla, Ayşe ve Ali ismini verdikleri üç çocukları olan ikilinin çocuklarının velayetini de Melis Ülken'in aldığı ortaya çıkmıştı.

Bugüne kadar evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ve çocuklarını birlikte büyüten çiftin kararının ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre,13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra Londra’ya giden Özoğuz’un sürpriz bir isimle aşk yaşadığı söylendi.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre,13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra Londra’ya giden Özoğuz’un sürpriz bir isimle aşk yaşadığı söylendi.

İddialara göre Gökhan Özoğuz'un Farah Zeynep Abdullah'la Londra'da yakınlaştığı ve ikilinin arasındakinin aşka dönüştüğü söylendi.

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Sürpriz yakınlaşmalarıyla magazin gündemine oturan çiftin birlikte yaşayacağı iddia edildi.

Sürpriz yakınlaşmalarıyla magazin gündemine oturan çiftin birlikte yaşayacağı iddia edildi.

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz çiftinin Londra'da bir ev tuttukları ve birlikte yeni dairleri için alışverişe çıktıkları ortaya atıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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