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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Aşkında Çöpçatan Rolünü Oynayan Berfu Yenenler'in Planı Tıkır Tıkır İşlemiş!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Aşkında Çöpçatan Rolünü Oynayan Berfu Yenenler'in Planı Tıkır Tıkır İşlemiş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 21:57

Mankenlik kariyerini oyunculukla değiştiren ve son derece başarılı olduğunu İlk ve Son dizisindeki rolüyle hepimize kanıtlayan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla yükselişe geçen Oğuzhan Koç'un birlikteliği öğrenildiği an herkesleri şaşırmıştı. 2024 senesinin son aşk bombalarından biri olan çifti ilk duyuran isim ise Berfu Yenenler olmuştu. Eşi Eser Yenenler ile çöpçatanlık oynadığı tahmin edilen Berfu Yenenler'in bu ikiliyi bir araya getirdiği öğrenildi!

Berfu Yenenler yakın arkadaşı Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkında büyük rol oynadığını anlatırken ikilinin evleneceğini ve nikah şahidi olacağını da söylemeden edemedi!

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuk kariyerini Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la çektiği şovlarla arşa çıkartan Oğuzhan Koç'u şimdilerde müzik kariyeriyle konuşur olduk.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuk kariyerini Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la çektiği şovlarla arşa çıkartan Oğuzhan Koç'u şimdilerde müzik kariyeriyle konuşur olduk.

Oyunculuk yeteneklerini müziğe olan ilgisiyle birleştiren ve bir anda sektörde yükselişe geçen Oğuzhan Koç magazin gündemine aşk hayatıyla da düşmeye başlamıştı.

Aşk hayatı denince akıllara Demet Özdemir gelmeyen yoktur... Evlilikleriyle herkesi şaşırtan ardından aldıkları boşanma kararıyla da herkesi şoke eden ikili gündemi sarsmıştı.

Aşk hayatı denince akıllara Demet Özdemir gelmeyen yoktur... Evlilikleriyle herkesi şaşırtan ardından aldıkları boşanma kararıyla da herkesi şoke eden ikili gündemi sarsmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak sadece 9 ay sonra boşanma kararı almışlardı.

Gönlünü bir süredir aşka kapatan Oğuzhan Koç'un ardından sosyal medya hesabından paylaşılan karelerle yeni bir aşka yelken açtığı öğrenmiştik.

Gönlünü bir süredir aşka kapatan Oğuzhan Koç'un ardından sosyal medya hesabından paylaşılan karelerle yeni bir aşka yelken açtığı öğrenmiştik.

İlk ve Son dizisindeki etkileyici rolüyle modellik kariyerinden oyunculuğa yaptığı geçişle doğru bir karar verdiğine emin olduğumuz Hazal Subaşı ile aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Koç yine bir şekilde herkesleri şaşırtmıştı.

Başlarda pek ısınılamasa da geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç ilişkilerine tam gaz devam ediyor bildiğiniz gibi.

Başlarda pek ısınılamasa da geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç ilişkilerine tam gaz devam ediyor bildiğiniz gibi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin bir parmağı olduğunu daha ilişkinin gündeme düştüğü ilk günlerde fark ettiğimiz çift sosyal medyada bir süre alay konusu olmuştu.

Gelen tepkilerden ve detaylardan bahsetmiştik:

Berfu Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı talk şovun son bölümünde ikiliyi birbiriyle tanıştıranın kendisi olduğunu itiraf etti!

Berfu Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı talk şovun son bölümünde ikiliyi birbiriyle tanıştıranın kendisi olduğunu itiraf etti!

Miss Turkey yarışmasında Hazal Subaşı ile tanıştığını ve arkadaş olduğunu anlatan Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler sayesinde bir hayli yakın olduğu Oğuzhan Koç'a talip arama peşindeymiş!

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"Onların ikisi bekardı dedim ki 'siz çok tatlı olursunuz' bitiştirdim, everdim ben " şeklinde çöpçatan rolünü üstlendiğini anlatan Berfu Yenenler olayları özetledi.

"Onların ikisi bekardı dedim ki 'siz çok tatlı olursunuz' bitiştirdim, everdim ben " şeklinde çöpçatan rolünü üstlendiğini anlatan Berfu Yenenler olayları özetledi.

'5 aydır birlikteler. İnşallah düğünleri olacak.' ifadelerini kullanan Yenenler gurula anlattığı başarısını 'Nikah şahidi olmazsam allah belanızı... Bu kadar emek vermişim bu ilişkiye günün sonunda. Asabımı bozmayın!' sözleriyle noktaladı.

Gelin o anları birlikte izleyelim:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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