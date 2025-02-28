Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Aşkında Çöpçatan Rolünü Oynayan Berfu Yenenler'in Planı Tıkır Tıkır İşlemiş!

Mankenlik kariyerini oyunculukla değiştiren ve son derece başarılı olduğunu İlk ve Son dizisindeki rolüyle hepimize kanıtlayan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla yükselişe geçen Oğuzhan Koç'un birlikteliği öğrenildiği an herkesleri şaşırmıştı. 2024 senesinin son aşk bombalarından biri olan çifti ilk duyuran isim ise Berfu Yenenler olmuştu. Eşi Eser Yenenler ile çöpçatanlık oynadığı tahmin edilen Berfu Yenenler'in bu ikiliyi bir araya getirdiği öğrenildi!

Berfu Yenenler yakın arkadaşı Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkında büyük rol oynadığını anlatırken ikilinin evleneceğini ve nikah şahidi olacağını da söylemeden edemedi!