Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Aşkında Çöpçatan Rolünü Oynayan Berfu Yenenler'in Planı Tıkır Tıkır İşlemiş!
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Aşkında Çöpçatan Rolünü Oynayan Berfu Yenenler'in Planı Tıkır Tıkır İşlemiş!
Mankenlik kariyerini oyunculukla değiştiren ve son derece başarılı olduğunu İlk ve Son dizisindeki rolüyle hepimize kanıtlayan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla yükselişe geçen Oğuzhan Koç'un birlikteliği öğrenildiği an herkesleri şaşırmıştı. 2024 senesinin son aşk bombalarından biri olan çifti ilk duyuran isim ise Berfu Yenenler olmuştu. Eşi Eser Yenenler ile çöpçatanlık oynadığı tahmin edilen Berfu Yenenler'in bu ikiliyi bir araya getirdiği öğrenildi!
Berfu Yenenler yakın arkadaşı Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkında büyük rol oynadığını anlatırken ikilinin evleneceğini ve nikah şahidi olacağını da söylemeden edemedi!
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuk kariyerini Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la çektiği şovlarla arşa çıkartan Oğuzhan Koç'u şimdilerde müzik kariyeriyle konuşur olduk.
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Aşk hayatı denince akıllara Demet Özdemir gelmeyen yoktur... Evlilikleriyle herkesi şaşırtan ardından aldıkları boşanma kararıyla da herkesi şoke eden ikili gündemi sarsmıştı.
Gönlünü bir süredir aşka kapatan Oğuzhan Koç'un ardından sosyal medya hesabından paylaşılan karelerle yeni bir aşka yelken açtığı öğrenmiştik.
Başlarda pek ısınılamasa da geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç ilişkilerine tam gaz devam ediyor bildiğiniz gibi.
Berfu Yenenler ise sunuculuğunu yaptığı talk şovun son bölümünde ikiliyi birbiriyle tanıştıranın kendisi olduğunu itiraf etti!
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"Onların ikisi bekardı dedim ki 'siz çok tatlı olursunuz' bitiştirdim, everdim ben " şeklinde çöpçatan rolünü üstlendiğini anlatan Berfu Yenenler olayları özetledi.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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