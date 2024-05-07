Influencer Olsan Hangi Konuda Olurdun?
Influencer Olsan Hangi Konuda Olurdun?
Sosyal medya çağında yaşarken, her gün birçok farklı alanda içerik üreten influencer'ları görüyoruz. Peki, siz de bir influencer olsaydınız hangi konuda olurdunuz?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. Arkadaşlarınız sizi hangi konuda en çok danışman olarak görüyor?
4. Hangi aktivite sana en çok huzur verir?
5. En çok hangi konuda kitap okuyorsun?
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6. Hangi tarz YouTube videolarını izlemekten keyif alırsın?
7. Hangi sosyal medya platformunu en sık kullanıyorsun?
8. Hangi konuda en çok bilgi ve deneyim sahibisin?
9. Kurs ve eğitim alma şansınız olsa hangisini seçersiniz?
10. Son olarak, hangisinde tatil yapmak istersiniz?
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