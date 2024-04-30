Kişiliğini Keşfet İçindeki Hayvanı Bul!
Kişiliğini Keşfet İçindeki Hayvanı Bul!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi aktiviteden daha çok keyif alırsınız?
4. Bir sorunla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
5. Bir ilişkide hangi özellikleri ararsınız?
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6. Bir grup proje üzerinde çalışırken hangi rolü üstlenirsiniz?
7. Bir konuda karar vermeniz gerektiğinde neye güvenirsiniz?
8. Zor bir durumda sakinliğinizi nasıl korursunuz?
9. Hayatta neyin sizi motive ettiğini düşünüyorsunuz?
10. Hangi konuda daha çok güven duyarsınız?
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Fil!
Köpek!
Kedi!
Kartal!
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