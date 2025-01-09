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Bir Neslin Gözyaşları Şelale: Bir Dönemin Efsanesi MSN'de Kullandığımız Animasyonlar Bir Araya Getirildi

Bir Neslin Gözyaşları Şelale: Bir Dönemin Efsanesi MSN'de Kullandığımız Animasyonlar Bir Araya Getirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 21:01

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MSN, bir zamanların en popüler iletişim araçlarından biriydi. Bir neslin ise en büyük eğlencesiydi. Çevrimiçi sohbetin ve sosyal medyanın öncüsü olarak, insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini tamamen değiştirdi. MSN, kullanıcılarına anlık mesajlaşma, e-posta, video konferans ve dosya paylaşımı gibi bir dizi hizmet sunarak dijital iletişim çağının kapılarını araladı. Bu platform, kullanıcılarına sanal bir dünya sunarak, onların sosyal etkileşimlerini ve iletişim becerilerini geliştirdi. Bu nedenle, MSN'nin bir neslin efsanesi olduğunu söylemek hiç de yanıltıcı olmaz. Bu platform, dijital çağın başlangıcında bir dönüm noktası olmuştur ve hala birçok kişi tarafından nostaljik bir hatıra olarak anılır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-w40H...
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MSN döneminde kullandığımız animasyonları pek çoğumuz hatırlıyoruz. Birbirimize mesaj verdiğimiz, 'ben burdayım' dediğimiz bu animasyonlar MSN'in bel kemiğiydi.

MSN döneminde kullandığımız animasyonları pek çoğumuz hatırlıyoruz. Birbirimize mesaj verdiğimiz, 'ben burdayım' dediğimiz bu animasyonlar MSN'in bel kemiğiydi.

O animasyonlar bir araya getirildi. Ortaya çıkan video bir dönem MSN kullanmış olanları duygulandırdı.

O animasyonlar bir araya getirildi. Ortaya çıkan video bir dönem MSN kullanmış olanları duygulandırdı.

İşte o video;

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Sizin MSN döneminden unutamadığınız bir anınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz 🙌

Sizin MSN döneminden unutamadığınız bir anınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz 🙌

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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