Emre Kınay Evrim Alasya'yla Oynadığı Sahneye Gelen Yorumlara Çıldırdı: "Hepsine Dava Açacağız!"

24 Ekim'de başlayan ve bir hafta boyunca sinema dünyasının önemli isimlerini Antalya'da buluşturan festival, 31 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Geceye damgasını vuran anlardan biri Şevket Çoruh'un ödül almak üzere sahneye çıktığında söyledikleri ve Pınar Altuğ'un elini sıkmaması olmuştu.

Gecede birbirinden başarılı yapımlar ödüllerine kavuşurken, törenin sunucularından Emre Kınay'ın festival öncesinde yaptığı açıklamalar da magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu.

Ünlü oyuncunun öfkesinin sebebi ise son günlerde sosyal medyada tartışma yaratan bir tiyatro sahnesiydi.