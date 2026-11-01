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Emre Kınay Evrim Alasya'yla Oynadığı Sahneye Gelen Yorumlara Çıldırdı: "Hepsine Dava Açacağız!"

Emre Kınay Evrim Alasya'yla Oynadığı Sahneye Gelen Yorumlara Çıldırdı: "Hepsine Dava Açacağız!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 17:06
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Dün gece 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Pınar Altuğ'la birlikte sunuculuk yapan Emre Kınay, tören öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Evrim Alasya'yla birlikte rol aldığı İki Bekar oyununda gülme krizine girdiği anların sosyal medyada tepki çekmesine sinirlenen ünlü oyuncu, kendisine hakaret edenlere dava açacağını duyurdu. Kınay'ın davalardan kazanacağı tazminatlarla ilgili planı da dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emre Kınay, dün gece düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Pınar Altuğ'la birlikte sunuculuk yaptı.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emre Kınay, dün gece düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Pınar Altuğ'la birlikte sunuculuk yaptı.

24 Ekim'de başlayan ve bir hafta boyunca sinema dünyasının önemli isimlerini Antalya'da buluşturan festival, 31 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Geceye damgasını vuran anlardan biri Şevket Çoruh'un ödül almak üzere sahneye çıktığında söyledikleri ve Pınar Altuğ'un elini sıkmaması olmuştu.

Gecede birbirinden başarılı yapımlar ödüllerine kavuşurken, törenin sunucularından Emre Kınay'ın festival öncesinde yaptığı açıklamalar da magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri oldu. 

Ünlü oyuncunun öfkesinin sebebi ise son günlerde sosyal medyada tartışma yaratan bir tiyatro sahnesiydi.

Kaçıranlar için Çoruh'un törendeki dikkat çekici anlarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Biliyorsunuz ki Emre Kınay, son dönemde Evrim Alasya'yla birlikte başrollerini paylaştığı "İki Bekar" adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.

İkilinin sahnelediği komedi oyununda yaşanan beklenmedik bir an ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine yerleşti. Evrim Alasya'nın performansı sırasında kendisini tutamayıp gülmeye başlayan Kınay, bir süre kahkahalarına hakim olamayınca seyirciler de gülmeye başladı. 

Salondaki bir izleyicinin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken oyuncuların sahnede yaşadığı bu anlar farklı yorumları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar durumu son derece doğal ve eğlenceli bulurken bazıları da profesyonel oyuncuların sahnede kendilerini tutamamasını eleştirdi. 

Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Görüntülerin altına yapılan yorumların bir kısmında hakaret ve küfürlerin yer alması Emre Kınay'ı adeta çileden çıkardı.

Altın Portakal Ödül Töreni öncesinde konuyla ilgili konuşan Emre Kınay, kendisine yöneltilen hakaretlere artık sessiz kalmayacağını açıkça dile getirdi.

Tam 35 yıldır tiyatro yaptığını hatırlatan oyuncu, canlı performans sırasında insanların zaman zaman gülebileceğini, sinirlerinin bozulabileceğini ve bunun son derece insani olduğunu vurguladı. 

Oyunu izlemeden yalnızca kısa bir görüntü üzerinden kendisine küfür edenlere sert çıkan Kınay, hakaret içerikli yorumları yargıya taşıyacağını duyurdu. Üstelik açacağı davalardan elde edeceği tazminatlarla barınaklardaki kedi ve köpekleri besleyeceğini söyleyerek dikkat çekici bir karar da açıkladı.

Emre Kınay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İzlemedikleri bir oyunda, insanız biz. Ben 35 yıldır yapıyorum, bak bir daha söyleyeyim mi, 35 yıldır yapıyorum. Bazen insanın siniri bozulur, bazen gülersin, seyirci de bunu anlayışla... 'Gülecek ne var ki' deyip üstüne küfreden herkese dava açacağız. Oradan aldığımız tazminat paralarıyla da barınaktaki köpekleri ve kedileri doyuracağız. Ondan sonra herkes haddini bilecek. Biz haddimizi biliyoruz. İzlemediğiniz, hayatınızda kaç kere tiyatroya gittiğini bilmediğim ne idüğü belirsizlerin hakaret, küfür, kıyametlerini asla bundan sonra, bugünden itibaren affetmeyeceğim. Çünkü böyle bir ahlaksızlığın artık level'ı yok. Dolayısıyla da önce bir tiyatroya gelin ne olduğunu anlayın. Ondan sonra... İnsanın canlı canlıya sahneden aşağıya yaptığı bir iş. O anda oluşan bir iş ve insansınız. Doğal olarak siniri bozulabilir insanın, gülebilir. Bunu gülüp geçip çok tatlı bir anı olarak kaydetmek varken altına küfür kıyamet etmek ancak ahlaksızların işidir. Dolayısıyla da gereken cevap yargı yoluyla verilecek.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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