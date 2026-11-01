Emre Kınay Evrim Alasya'yla Oynadığı Sahneye Gelen Yorumlara Çıldırdı: "Hepsine Dava Açacağız!"
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Dün gece 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Pınar Altuğ'la birlikte sunuculuk yapan Emre Kınay, tören öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Evrim Alasya'yla birlikte rol aldığı İki Bekar oyununda gülme krizine girdiği anların sosyal medyada tepki çekmesine sinirlenen ünlü oyuncu, kendisine hakaret edenlere dava açacağını duyurdu. Kınay'ın davalardan kazanacağı tazminatlarla ilgili planı da dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emre Kınay, dün gece düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Pınar Altuğ'la birlikte sunuculuk yaptı.
Biliyorsunuz ki Emre Kınay, son dönemde Evrim Alasya'yla birlikte başrollerini paylaştığı "İki Bekar" adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.
Altın Portakal Ödül Töreni öncesinde konuyla ilgili konuşan Emre Kınay, kendisine yöneltilen hakaretlere artık sessiz kalmayacağını açıkça dile getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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