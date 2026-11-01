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90'ların Yakışıklı Jönü Kaan Girgin'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

90'ların Yakışıklı Jönü Kaan Girgin'in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
01.11.2026 - 16:29
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90'lı yıllarda yakışıklığıyla genç kızların sevgilisi haline gelen, rol aldığı reklam filmleri ve dizilerle hafızalara kazınan Kaan Girgin'i mutlaka hatırlarsınız. Bir dönem Ceyda Düvenci'yle yaşadığı evlilikle de magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 

Şimdilerde 59 yaşında olan Girgin'in yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren son görüntüsü ise görenleri şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'lı yılların televizyon dünyasına damga vuran, dönemin en yakışıklı jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kaan Girgin'i hatırlamayanınız yoktur!

90'lı yılların televizyon dünyasına damga vuran, dönemin en yakışıklı jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kaan Girgin'i hatırlamayanınız yoktur!

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa adım atan Girgin'in şöhret yolculuğu, bir banka reklamında canlandırdığı 'Bay Pardon' karakteriyle başlamıştı. 

Kısa sürede geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, Ayrı Dünyalar dizisiyle yıldızını parlatmış, Gözlerinde Son Gece dizisinde Türkan Şoray'la kamera karşısına geçmişti. 

Dabbe, Beşinci Boyut, Lale Devri ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birbirinden farklı yapımlarda da rol alan Girgin, bir dönemin en tanıdık ekran yüzlerinden biriydi.

Kaan Girgin'in oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da yıllarca magazin gündeminin vazgeçilmez konuları arasında yer aldı.

Kaan Girgin'in oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da yıllarca magazin gündeminin vazgeçilmez konuları arasında yer aldı.

İlk evliliğini balerin Canan Yakacık'la yapan ve bu birliktelikten bir oğlu dünyaya gelen Girgin, ikinci evliliğini ise kendisinden 10 yaş küçük olan oyuncu Ceyda Düvenci'yle gerçekleştirmişti. 

Dikkat Bebek Var dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin aşkı kısa sürede evliliğe dönüşmüş, ancak 2000 yılında başlayan birliktelikleri 2002'de boşanmayla sonuçlanmıştı. 

2005 yılında doktor Seran Göçer'le üçüncü kez nikah masasına oturan ve bu evlilikten de bir kızı olan Girgin'in üçüncü evliliği de sona ermişti. Üç evliliğiyle de dönem dönem adından söz ettiren oyuncu, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.

Bir dönemin genç kızlarının sevgilisi olan Kaan Girgin, şimdilerde 59 yaşında ve yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde!

Bir dönemin genç kızlarının sevgilisi olan Kaan Girgin, şimdilerde 59 yaşında ve yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde!

Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olmadığımız oyuncunun eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince aradan geçen yılların izleri de ortaya çıktı. 

Gençlik yıllarında gür saçları, ince yüz hatları ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Girgin'in son görüntüsünde aldığı kilolar ve seyrekleşen saçları göze çarptı. 

Sosyal medyada paylaşılan karşılaştırma, ünlü oyuncunun 90'lı yıllardaki halini hatırlayanlara nostalji yaşatırken geçirdiği değişimi de bir kez daha gündeme taşıdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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