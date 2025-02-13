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Sigarayı Bırakanların Abur Cubura Sarılmasının Ardındaki Bilimsel Gerçekler

Sigarayı Bırakanların Abur Cubura Sarılmasının Ardındaki Bilimsel Gerçekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 17:29

Sigarayı bırakmak sağlıklı bir hayat için atılan büyük bir adım olsa da beklenmedik bazı alışkanlık değişimlerini beraberinde getirebilir. Özellikle abur cubur tüketimine olan eğilim, bu süreçte birçok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Bunun nedeni hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Peki, bu alışkanlık değişiminin arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir?

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Sigarayı bırakmanın sağlığınıza ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta son sigaranızdan yalnızca 20 dakika sonra bile vücudunuzda olumlu etkiler başlıyor.

Sigarayı bırakmanın sağlığınıza ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta son sigaranızdan yalnızca 20 dakika sonra bile vücudunuzda olumlu etkiler başlıyor.

Ancak nikotin, sadece bağımlılık yapan bir madde değil. Aynı zamanda iştahı baskılayan güçlü bir etkisi var.

Araştırmalar, nikotinin yemek yeme dürtüsünü azalttığını ve öğünler arasında daha uzun süre tok hissetmenizi sağladığını gösteriyor.

Araştırmalar, nikotinin yemek yeme dürtüsünü azalttığını ve öğünler arasında daha uzun süre tok hissetmenizi sağladığını gösteriyor.

Ancak sigarayı bıraktığınızda bu etki kayboluyor ve bir anda kendinizi daha sık yemek yerken bulabiliyorsunuz.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde nikotin verilen farelerin daha az yemek yediği ancak nikotin kesildiğinde çok daha fazla yedikleri gözlemlenmiş.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde nikotin verilen farelerin daha az yemek yediği ancak nikotin kesildiğinde çok daha fazla yedikleri gözlemlenmiş.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bu durumu destekliyor: Sigarayı bırakanların iştahı belirgin bir şekilde artıyor!

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bu durumu destekliyor: Sigarayı bırakanların iştahı belirgin bir şekilde artıyor!

Sigara içen biri için yemeklerin tadı ve kokusu genellikle zayıf algılanır. Ancak sigarayı bıraktığınızda, tat ve koku duyularınız güçlenir.

Sigara içen biri için yemeklerin tadı ve kokusu genellikle zayıf algılanır. Ancak sigarayı bıraktığınızda, tat ve koku duyularınız güçlenir.

Özellikle yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdalar, yani abur cuburlar, bu dönemde daha cazip hale gelir.

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Bunun nedeni, hem bu tür gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını tetiklemesi hem de tat duyularınızın bu lezzetleri daha yoğun algılamasıdır.

Bunun nedeni, hem bu tür gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını tetiklemesi hem de tat duyularınızın bu lezzetleri daha yoğun algılamasıdır.

Sigarayı bıraktıktan sonra tat ve kokuyu yeniden keşfetmek, bazı kişilerin abur cubura yönelmesine yol açabilir.

Sigara içenlerin alışkanlıklarının bir parçası da sürekli bir şeylerle meşgul olmaktır. Bu yüzden sigarayı bırakırken, dudak tiryakiliği olarak bilinen bu alışkanlık yerini genellikle atıştırmalıklara bırakır.

Sigara içenlerin alışkanlıklarının bir parçası da sürekli bir şeylerle meşgul olmaktır. Bu yüzden sigarayı bırakırken, dudak tiryakiliği olarak bilinen bu alışkanlık yerini genellikle atıştırmalıklara bırakır.

Sürekli bir şeyler atıştırmak, boşluğu doldurmanın bir yolu haline gelir.

Ayrıca nikotin eksikliği beyin kimyasını etkileyerek mutluluk hissini azaltabilir.

Ayrıca nikotin eksikliği beyin kimyasını etkileyerek mutluluk hissini azaltabilir.

Bazı araştırmalar, nikotin ve abur cubur tüketiminin beyindeki ödül mekanizmalarında benzer bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Sigarayı bırakmanın faydaları, alınabilecek birkaç kilodan çok daha büyük. Ancak bu dönemde sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, abur cubura yönelme eğilimini azaltabilir.

Sigarayı bırakmanın faydaları, alınabilecek birkaç kilodan çok daha büyük. Ancak bu dönemde sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, abur cubura yönelme eğilimini azaltabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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