Sigarayı Bırakanların Abur Cubura Sarılmasının Ardındaki Bilimsel Gerçekler
Sigarayı Bırakanların Abur Cubura Sarılmasının Ardındaki Bilimsel Gerçekler
Sigarayı bırakmak sağlıklı bir hayat için atılan büyük bir adım olsa da beklenmedik bazı alışkanlık değişimlerini beraberinde getirebilir. Özellikle abur cubur tüketimine olan eğilim, bu süreçte birçok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Bunun nedeni hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Peki, bu alışkanlık değişiminin arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir?
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Sigarayı bırakmanın sağlığınıza ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta son sigaranızdan yalnızca 20 dakika sonra bile vücudunuzda olumlu etkiler başlıyor.
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Araştırmalar, nikotinin yemek yeme dürtüsünü azalttığını ve öğünler arasında daha uzun süre tok hissetmenizi sağladığını gösteriyor.
Fareler üzerinde yapılan deneylerde nikotin verilen farelerin daha az yemek yediği ancak nikotin kesildiğinde çok daha fazla yedikleri gözlemlenmiş.
İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bu durumu destekliyor: Sigarayı bırakanların iştahı belirgin bir şekilde artıyor!
Sigara içen biri için yemeklerin tadı ve kokusu genellikle zayıf algılanır. Ancak sigarayı bıraktığınızda, tat ve koku duyularınız güçlenir.
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Bunun nedeni, hem bu tür gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını tetiklemesi hem de tat duyularınızın bu lezzetleri daha yoğun algılamasıdır.
Sigara içenlerin alışkanlıklarının bir parçası da sürekli bir şeylerle meşgul olmaktır. Bu yüzden sigarayı bırakırken, dudak tiryakiliği olarak bilinen bu alışkanlık yerini genellikle atıştırmalıklara bırakır.
Ayrıca nikotin eksikliği beyin kimyasını etkileyerek mutluluk hissini azaltabilir.
Sigarayı bırakmanın faydaları, alınabilecek birkaç kilodan çok daha büyük. Ancak bu dönemde sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, abur cubura yönelme eğilimini azaltabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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