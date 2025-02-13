Sigarayı Bırakanların Abur Cubura Sarılmasının Ardındaki Bilimsel Gerçekler

Sigarayı bırakmak sağlıklı bir hayat için atılan büyük bir adım olsa da beklenmedik bazı alışkanlık değişimlerini beraberinde getirebilir. Özellikle abur cubur tüketimine olan eğilim, bu süreçte birçok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Bunun nedeni hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Peki, bu alışkanlık değişiminin arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir?

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