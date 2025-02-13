Eğer İnsanlar Uçabilseydi, Kanatlarımız Ne Kadar Büyük Olurdu?

İnsanların uçabildiğini hayal edin! Ama bu sadece sırtımıza kanat takmakla mümkün olmazdı. Anatomimizin uçmaya uygun şekilde değişmesi gerekirdi. Uçmanın gerektirdiği güç ve yapı, düşündüğümüzden çok daha fazlasını isterdi. Kanatlarımızın büyüklüğü ise tam bir soru işareti!

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