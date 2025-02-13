Eğer İnsanlar Uçabilseydi, Kanatlarımız Ne Kadar Büyük Olurdu?
Eğer İnsanlar Uçabilseydi, Kanatlarımız Ne Kadar Büyük Olurdu?
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Biyoloji profesörü Ty Hedrick’e göre, yaklaşık 70 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre boyunda bir insanın uçabilmesi için kanat açıklığının hemen hemen 6 metre olması gerekiyor.
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Bu hesaplama, Robert Nudds’ın kuş kanatlarının vücut kütlesiyle olan ilişkisini inceleyen 2007 tarihli bir çalışmasına dayanıyor.
Uçabilmek için sadece kanat eklemek yetmezdi. Örneğin, sırtımızda kanatları tutacak ikinci bir omuz kemiğine ihtiyacımız olurdu.
Michael Habib’e göre tüylerle kaplı klasik melek kanatları yerine, yarasalardakine benzer zarlı bir yapı daha mantıklı olurdu.
Bu durumda, kollarımız ve ellerimiz, tamamen gerilerek kanatlarımızı oluştururdu. Ve tabii ki 20 metrelik kanat açıklığını hareket ettirebilmek için müthiş kas kütlesine ihtiyacımız olurdu.
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Kuşlarda uçuş için gereken kaslar toplam kas kütlesinin %16 ila %30’unu oluşturuyor. İnsanlarda da benzer bir yapı, aşırı gelişmiş bir göğüs ve sırt anlamına geliyor.
Peki nasıl havalanırdık? Kanatlarla yerden yükselmek, sanıldığı kadar kolay olmazdı. Ty Hedrick, "Yerden kalkış için kanat çırpma tekniği pek işe yaramaz." diyor.
Dört uzvumuzu kullanarak bir tür "dörtlü kalkış" yapmamız gerekirdi. Dinozorların uçabilen ilk üyeleri olan pterozorlar da benzer bir yöntemle havalanıyordu.
Uçma şeklimiz anatomimize göre değişirdi. Kuşlar gibi sürekli kanat çırpmazdık. Büyük ihtimalle albatroslar gibi süzülerek uzun mesafeler kat ederdik.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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