'Göklerde Kartal Gibiydim': Kollarımızı Tıpkı Kuşlar Gibi Çok Hızlı Çırparsak Uçabilir miyiz?

Kuşların zarif uçuşunu izlerken hepimiz onların yerinde olmayı istemişizdir. Kollarımızı kuş kanatları gibi çırparak uçmanın mümkün olup olmadığını hiç düşündünüz mü? İlk bakışta basit gibi görünse de sorunun ardında birçok ilginç detay gizli. İnsan vücudu uçmak için uygun bir yapıda mı yoksa hayal kurmaya devam mı etmeliyiz? Gelin bakalım...