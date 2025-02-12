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Üç Doktorun da 'Ölü' Dediği Mahkumun Otopsi Öncesi Uyanmasının Ardındaki Şaşırtıcı Olay

Üç Doktorun da 'Ölü' Dediği Mahkumun Otopsi Öncesi Uyanmasının Ardındaki Şaşırtıcı Olay

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 16:35

Bir sabah hücresinde ölü bulunan bir mahkum, birkaç saat içinde morgda inanılmaz bir şekilde hayata döndü. Doktorlar bile bu duruma anlam veremedi. Bu olay, hem tıp dünyasını hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi. Nasıl olur da “ölü” biri tekrar yaşam belirtisi gösterebilir? İşte sıra dışı hikayenin detayları…

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29 yaşındaki Gonzalo Montoya Jiménez, 7 Ocak 2018 sabahı İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias Merkez Hapishanesi’nde hücresinde baygın bir şekilde bulundu.

29 yaşındaki Gonzalo Montoya Jiménez, 7 Ocak 2018 sabahı İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias Merkez Hapishanesi’nde hücresinde baygın bir şekilde bulundu.

Görevliler tarafından çağrılan iki hapishane doktoru, mahkumun hiçbir hayat belirtisi göstermediğini tespit etti ve öldüğünü bildirdi.

Bir saat sonra gelen adli tıp doktoru da bu değerlendirmeyi onayladı ve üçüncü bir ölüm raporu düzenlendi. Böylece Montoya, morga kaldırıldı ve otopsi hazırlıkları başladı.

Bir saat sonra gelen adli tıp doktoru da bu değerlendirmeyi onayladı ve üçüncü bir ölüm raporu düzenlendi. Böylece Montoya, morga kaldırıldı ve otopsi hazırlıkları başladı.

Montoya’nın cansız bedeni soğuk hava deposuna konmuş ve cildi, otopsi için hazır olarak işaretlenmişti.

Montoya’nın cansız bedeni soğuk hava deposuna konmuş ve cildi, otopsi için hazır olarak işaretlenmişti.

Ancak otopsi başlamadan önce doktorlar, ceset torbasından gelen horlama sesiyle irkildi!

Torbayı açan adli tıp doktorları, Montoya’nın hayatta olduğunu fark etti ve hemen müdahale ederek mahkumu başka bir hastaneye sevk ettiler.

Torbayı açan adli tıp doktorları, Montoya’nın hayatta olduğunu fark etti ve hemen müdahale ederek mahkumu başka bir hastaneye sevk ettiler.

Montoya’nın ailesi ve doktorları, olayın ardında "katalepsi" adı verilen bir durumun olabileceğini düşünüyor.

Montoya’nın ailesi ve doktorları, olayın ardında "katalepsi" adı verilen bir durumun olabileceğini düşünüyor.

Nadir görülen nörolojik durum, vücudun bir tür trans veya nöbet hali yaşamasıyla açıklanıyor.

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Epilepsi hastası olan Montoya’nın, hapishane koşullarında ilaçlarını düzenli olarak alamamış olması da bu durumu tetiklemiş olabilir.

Epilepsi hastası olan Montoya’nın, hapishane koşullarında ilaçlarını düzenli olarak alamamış olması da bu durumu tetiklemiş olabilir.

Cyanosis (oksijen eksikliğinden kaynaklanan ciltte morarma) ve rigor mortis (ölüm sertliği) belirtileri gösteren mahkumun durumu, doktorları yanıltmış gibi görünüyor.

Cyanosis (oksijen eksikliğinden kaynaklanan ciltte morarma) ve rigor mortis (ölüm sertliği) belirtileri gösteren mahkumun durumu, doktorları yanıltmış gibi görünüyor.

Yoğun bakımda 24 saatlik bir tedavinin ardından bilinci yerine gelen Montoya, gözlerini açar açmaz hemşirelerden bir şey istedi: "Eşimi görebilir miyim?"

Yoğun bakımda 24 saatlik bir tedavinin ardından bilinci yerine gelen Montoya, gözlerini açar açmaz hemşirelerden bir şey istedi: "Eşimi görebilir miyim?"

Hayata dönüşü herkes için bir mucize olan Montoya, bu olayla adını tarihe yazdırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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