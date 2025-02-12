Üç Doktorun da 'Ölü' Dediği Mahkumun Otopsi Öncesi Uyanmasının Ardındaki Şaşırtıcı Olay

Bir sabah hücresinde ölü bulunan bir mahkum, birkaç saat içinde morgda inanılmaz bir şekilde hayata döndü. Doktorlar bile bu duruma anlam veremedi. Bu olay, hem tıp dünyasını hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi. Nasıl olur da “ölü” biri tekrar yaşam belirtisi gösterebilir? İşte sıra dışı hikayenin detayları…