Bedenimiz Milyarlarca Yıl Bozulmadan Kalabilir: Ay’da Hayatımızı Kaybedersek Ne Olur?

Uzaya gitmek büyük başarı fakat orada yaşanacak bir ölümün sonuçları pek bilinmiyor. Dünya’daki gibi doğal çürüme süreci Ay’da aynı şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü Ay’ın çevresel koşulları, vücut üzerinde farklı bir etki yaratıyor. Bilim insanları, bu durumun uzun vadeli sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Açıklanan bilgiler ise gerçekten şaşırtıcı!