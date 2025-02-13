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Diş Hekimine Göre Dişlerinizi Fırçalarken Yapılan O Büyük Hata: "TV Reklamlarına Aldanıyorsunuz!"

Diş Hekimine Göre Dişlerinizi Fırçalarken Yapılan O Büyük Hata: "TV Reklamlarına Aldanıyorsunuz!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 14:15

Dişlerinizi fırçalarken reklamlarda gördüğünüz gibi fırçaya bolca diş macunu sıkıyorsanız, bu alışkanlığınızı bir kez daha gözden geçirme zamanı geldi! Çünkü bir diş hekimi, yanlış uygulamanın hem dişlerinize hem de bütçenize zarar verdiğini söylüyor.

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. En doğru sonuç için diş hekiminize başvurmayı unutmayın.

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Diş hekimi Dr. Shaadi Manouchehri, dişlerinizi fırçalarken kullanılan diş macunu miktarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diş hekimi Dr. Shaadi Manouchehri, dişlerinizi fırçalarken kullanılan diş macunu miktarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Manouchehri, paylaştığı videoda şöyle dedi:

Dr. Manouchehri, paylaştığı videoda şöyle dedi:

'Bilmiyorum bunu duymaya ihtiyacınız var mı ama büyük ihtimalle çok fazla diş macunu kullanıyorsunuz. TV reklamları ve diziler size yalan söylüyor! Sadece mercimek büyüklüğünde bir diş macunu yeterli.'

Dr. Manouchehri, aynı zamanda dişlerinizi fırçaladıktan sonra macunu tükürmeniz gerektiğini ama suyla durulamanın doğru olmadığını belirtti:

Dr. Manouchehri, aynı zamanda dişlerinizi fırçaladıktan sonra macunu tükürmeniz gerektiğini ama suyla durulamanın doğru olmadığını belirtti:

'Florürlü diş macunundan maksimum koruma sağlamak için macunu tükürün ama ağzınızı çalkalamayın.'

Dr. Manouchehri’ye göre, günlük ağız sağlığı için florür içeren bir diş macunu tercih edilmeli ve sadece mercimek büyüklüğünde bir miktar kullanılmalı. Diş hekimi bu mesajını şöyle yineledi:

Dr. Manouchehri’ye göre, günlük ağız sağlığı için florür içeren bir diş macunu tercih edilmeli ve sadece mercimek büyüklüğünde bir miktar kullanılmalı. Diş hekimi bu mesajını şöyle yineledi:

'Sabah ve akşam günde iki kez dişlerinizi fırçalarken mercimek büyüklüğünde diş macunu yeterlidir. Fazlasını kullanmanıza gerek yok. Eğer fırçanızı diş macunu ile kaplıyorsanız, israf ediyorsunuz.'

İyi bir ağız hijyeni sağlamak için sadece doğru miktarda diş macunu kullanmak yeterli değil.

İyi bir ağız hijyeni sağlamak için sadece doğru miktarda diş macunu kullanmak yeterli değil.
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Dr. Manouchehri, dişlerinizi günde iki kez florürlü bir diş macunu ile fırçalamanın yanı sıra günlük olarak diş ipi kullanmanızı öneriyor.

Dr. Manouchehri, dişlerinizi günde iki kez florürlü bir diş macunu ile fırçalamanın yanı sıra günlük olarak diş ipi kullanmanızı öneriyor.

Dişlerinizi fırçalarken dairesel hareketler yapmayı ve diş eti çizgisine kadar temizlemeyi unutmayın. Ayrıca fırçalama süresini iki dakika tutmak için bir zamanlayıcı kullanmanız faydalı olabilir.

Diş ve diş eti sağlığınızı korumak için diş hekiminize başvurmayı unutmayın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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