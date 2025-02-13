Diş Hekimine Göre Dişlerinizi Fırçalarken Yapılan O Büyük Hata: "TV Reklamlarına Aldanıyorsunuz!"

Dişlerinizi fırçalarken reklamlarda gördüğünüz gibi fırçaya bolca diş macunu sıkıyorsanız, bu alışkanlığınızı bir kez daha gözden geçirme zamanı geldi! Çünkü bir diş hekimi, yanlış uygulamanın hem dişlerinize hem de bütçenize zarar verdiğini söylüyor.

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. En doğru sonuç için diş hekiminize başvurmayı unutmayın.