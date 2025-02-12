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Saçlarını Tam 1 Yıldır Yıkamayan Kadın: "Saçlarım Hiç Olmadığı Kadar Güzel ve Sağlıklı!"

Saçlarını Tam 1 Yıldır Yıkamayan Kadın: "Saçlarım Hiç Olmadığı Kadar Güzel ve Sağlıklı!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 17:06

Saçlarınızı şampuan olmadan yıkamayı hiç düşündünüz mü? Bunun mümkün olmadığını mı sanıyorsunuz? Bir kadın, bu yöntemi deneyerek şaşırtıcı sonuçlar elde ettiğini söylüyor. Üstelik uzun bir süre uygulamış. Şimdi, sıra dışı deneyime daha yakından bakalım.

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Holistik sağlık koçu olan Georgia, yıllardır şampuan ve saç kremleri gibi ürünlerin içerdiği kimyasalların zararlı etkilerinden endişe duyuyordu.

Holistik sağlık koçu olan Georgia, yıllardır şampuan ve saç kremleri gibi ürünlerin içerdiği kimyasalların zararlı etkilerinden endişe duyuyordu.

Endişesi, onu önce doğal ve organik ürünlere yönlendirdi. Ardından bu ürünleri de tamamen bırakmasına yol açtı.

Georgia ise bırakmasının sebebini şöyle açıklamış:

Georgia ise bırakmasının sebebini şöyle açıklamış:

'Şampuanların ve saç bakım ürünlerinin saç derisinin doğal dengesini bozduğunu fark ettim. Sürekli doğal yağları yok edersek, saç derimiz bunu telafi etmek için daha fazla yağ üretiyor ve kısır döngüye neden oluyor.'

Georgia, sürecin başlangıcında saçlarının oldukça yağlı göründüğünü ve özgüvenini etkilediğini söylüyor.

Georgia, sürecin başlangıcında saçlarının oldukça yağlı göründüğünü ve özgüvenini etkilediğini söylüyor.

'İlk haftalar çok zordu. Şampuan kullanma isteğiyle mücadele ettim ama sabrettim.' diye ekliyor.

Haftalar geçtikçe saçlarının daha az yağlandığını, kepek ve kaşıntı gibi sorunların ise tamamen geçtiğini fark etti.

Haftalar geçtikçe saçlarının daha az yağlandığını, kepek ve kaşıntı gibi sorunların ise tamamen geçtiğini fark etti.

Georgia, saçlarını sadece filtreli suyla yıkamaya başladığını belirtiyor. Ancak kalın ve dalgalı saçları için özel bir bitkisel karışım hazırlamaya da başladı.

Georgia, saçlarını sadece filtreli suyla yıkamaya başladığını belirtiyor. Ancak kalın ve dalgalı saçları için özel bir bitkisel karışım hazırlamaya da başladı.

Karışımda biberiye, lavanta, kekik, ısırgan otu, elma sirkesi ve zeytinyağı bulunuyor.

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Ayrıca derinlemesine bir bakım için çiğ yumurta ve baldan oluşan bir maske de kullanıyor. Georgia'ya göre, doğal yöntemler saçların ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlıyor.

Ayrıca derinlemesine bir bakım için çiğ yumurta ve baldan oluşan bir maske de kullanıyor. Georgia'ya göre, doğal yöntemler saçların ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlıyor.

Georgia’nın bu radikal değişikliği bazı insanlar tarafından "aşırı" bulunmuş.

Georgia’nın bu radikal değişikliği bazı insanlar tarafından "aşırı" bulunmuş.

Georgia, 'Arkadaşlarım ve ailem başlangıçta benim deli olduğumu düşündü.' diyor.

Georgia, şampuan ve saç bakım ürünlerinden uzaklaşmanın sadece saç sağlığını değil, genel sağlığını da olumlu etkilediğini söylüyor.

Georgia, şampuan ve saç bakım ürünlerinden uzaklaşmanın sadece saç sağlığını değil, genel sağlığını da olumlu etkilediğini söylüyor.

Peki ya siz saçlarınızı şampuanlamadığınız bir senaryo düşünebiliyor musunuz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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