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Seçili Cep Telefonlarında 2000 TL İndirim Fırsatı Başladı!

etiket Seçili Cep Telefonlarında 2000 TL İndirim Fırsatı Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 17:18

Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız, popüler modellerde sunulan indirim fırsatlarını kaçırmayın. Bu sayede hem beğendiğiniz bir modeli daha uygun bir fiyata alabilir, hem de bütçenizi zorlamadan teknolojiye ayak uydurabilirsiniz. 

Bu içerik 13.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natürel Titanyum

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natürel Titanyum

iPhone 16 Pro Max, geniş 6.9 inç Super Retina XDR ekranıyla etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Hafif ve güçlü titanyum tasarımıyla hem şık hem dayanıklı. Yeni nesil Ceramic Shield ön yüzeyi ise ekstra sağlamlık katıyor. A18 Pro çipi ve gelişmiş kamera sistemiyle performanstan ödün vermeden en iyi kareleri yakalayabilirsiniz.

Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natürel Titanyum

Apple iPhone 16 Plus 128GB Beyaz

Apple iPhone 16 Plus 128GB Beyaz

iPhone 16 Plus, güçlü A18 çipiyle performansını iki nesil ileri taşıyor. Gelişmiş fotoğraf ve video özellikleriyle en iyi anlarınızı yakalarken, yüksek verimliliği sayesinde konsol seviyesinde oyun deneyimi sunuyor. Şık beyaz tasarımıyla hem göz alıcı hem de dayanıklı!

70.399 TL yerine 66.949,00 TL.

Apple iPhone 16 Plus 128GB Beyaz

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram

Büyük 6.6 inç ekranıyla keyifli bir izleme deneyimi sunan Galaxy A55, 5000 mAh güçlü piliyle gün boyu yanınızda! 8GB RAM ve geniş depolama alanı sayesinde akıcı bir performans sağlarken, etkili kamera sistemiyle anılarınızı en net şekilde yakalayabilirsiniz. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla favoriniz olmaya aday!

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram

HONOR 200 Pro 512 GB 12 GB Ram

HONOR 200 Pro 512 GB 12 GB Ram

Honor 200 Pro, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. Lityum Polimer yapıya sahip bataryası, uzun ömürlü kullanım sunarak gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamerası, en net ve canlı kareleri yakalamanıza olanak tanırken, 12GB RAM ve 512GB geniş depolama alanı sayesinde akıcı bir performans sağlar. Hem günlük kullanımda hem de fotoğraf ve video çekimlerinde beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak!

HONOR 200 Pro 512 GB 12 GB Ram

Redmi Note 14 Pro 12GB 512GB

Redmi Note 14 Pro 12GB 512GB

200 MP profesyonel AI kamera sistemiyle her anı en ince detayına kadar yakalayın! 32 MP ön kamerası sayesinde kristal netliğinde selfieler çekebilir, gelişmiş fotoğraf ve video özellikleriyle yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. 5500 mAh bataryası ve 45W turbo şarj desteğiyle gün boyu kesintisiz kullanım sunarken, güçlü donanımı sayesinde akıcı bir deneyim yaşatır. Şık tasarımı ve üstün performansıyla her anınıza eşlik edecek!

Redmi Note 14 Pro 12GB 512GB

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Samsung Galaxy S24 FE 128 GB 8 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) Nane Rengi

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB 8 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili) Nane Rengi

Fotoğraf çekmeyi sevenler için özel olarak geliştirilen Galaxy S24 FE, Foto Asistanı ile görüntüleri yeniden boyutlandırma, taşıma ve istenmeyen objeleri silme imkanı sunuyor. ProVisual Engine yapay zeka desteğiyle fotoğraflarınızı daha keskin ayrıntılar ve zengin dokularla geliştirerek, sıradan kareleri adeta sanat eserine dönüştürüyor. 

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB 8 GB Ram

HONOR Magic 7 Lite 512 GB 8 GB Ram

HONOR Magic 7 Lite 512 GB 8 GB Ram

HONOR Magic 7 Lite, güçlü Android 14 işletim sistemi ve geniş 512 GB dahili hafızası ile tüm verilerinizi rahatça saklar. 16 MP ön kamera ile harika selfieler çekebilir, 8 GB RAM sayesinde ise hızlı ve akıcı bir performans deneyimi yaşarsınız. Hem depolama hem de hız konusunda beklentilerinizi karşılayan bu cihaz, günlük kullanım için mükemmel bir seçenek!

HONOR Magic 7 Lite 512 GB 8 GB Ram

Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB 12 GB Ram

Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB 12 GB Ram

Samsung Galaxy Z Flip6, katlanabilir ekran tasarımıyla hem şık hem de fonksiyonel bir deneyim sunuyor. Yapay zeka desteğiyle her kullanımda daha verimli ve akıllı bir performans sağlarken, 512 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM ile güçlü bir depolama ve hız sunuyor. Katlanan özel ekranı sayesinde Galaxy Z serisi, son dönemin en dikkat çeken tasarım özelliklerine sahip telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Hem teknolojisi hem de tasarımıyla geleceği bugünden sunuyor!

Samsung Galaxy Z Flip6 512 GB 12 GB Ram

Nothing Phone 1 256 GB 8 GB Ram (Nothing Türkiye Garantili) Siyah

Nothing Phone 1 256 GB 8 GB Ram (Nothing Türkiye Garantili) Siyah

Nothing Phone 1, modern tasarımı ve 256 GB depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. 8 GB RAM sayesinde hızlı ve kesintisiz bir performans sunar. Siyah rengiyle şık bir görünüme sahip olan bu telefon, Nothing Türkiye garantisi ile güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Nothing Phone 1 256 GB 8 GB Ram

Xiaomi 14T 12GB 512GB

Xiaomi 14T 12GB 512GB

Xiaomi 14T, hız, zarafet ve yenilik arayan teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçim. 6,67 inç AMOLED ekranı ile her detayı canlı ve net bir şekilde görürken, 144 Hz bağlantı hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor. 5G desteği ile hızlı internet bağlantısının keyfini çıkarabilir, Android 14 işletim sistemi ile en güncel uygulamalara anında erişebilirsiniz. 

Xiaomi 14T 12GB 512GB

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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