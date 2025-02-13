Seçili Cep Telefonlarında 2000 TL İndirim Fırsatı Başladı!

Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız, popüler modellerde sunulan indirim fırsatlarını kaçırmayın. Bu sayede hem beğendiğiniz bir modeli daha uygun bir fiyata alabilir, hem de bütçenizi zorlamadan teknolojiye ayak uydurabilirsiniz.

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