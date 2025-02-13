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Kod Dağıtıyoruz! İhtiyaçlarınızı Çok Daha Ucuza Getirebileceğiniz Sınırlı Süreli İndirim Kodları

etiket Kod Dağıtıyoruz! İhtiyaçlarınızı Çok Daha Ucuza Getirebileceğiniz Sınırlı Süreli İndirim Kodları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 13:52

Fırsatları kaçırmamanız için özenle seçilmiş, sınırlı süreli indirim kodlarını bir araya getirdik. LEGO çiçeklerden, MaxiCosi bebek arabalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde geçerli olan bu kodlarla ihtiyaçlarınızı çok daha uygun fiyatlara karşılayabilirsiniz.

İndirimlerden yararlanabilmek için ürünleri sepete ekledikten sonra indirim kodlarını kullanmayı unutmayın. 🤗

Bu içerik 13.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik özel olarak tasarlanan PUEDO Manyetik Ev Seti, mıknatıslı kitap formatında 8 odalı bir ev ve 100 farklı mobilya ile ev eşyasından oluşuyor. EVA malzeme ile üretilen bu set, çocukların odaları diledikleri gibi dekore etmelerini sağlarken eğlenceli ve öğretici bir oyun deneyimi sunuyor.

Puedo Manyetik Ev Seti

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Biorel Çocuklar için Montessori Duyu Etkinliği 3lü Oyun Köpüğü Seti 3+ Yaş

Set, üç farklı oyun köpüğü içeriyor. Her biri çocukların farklı duyusal deneyimler yaşamasına yardımcı olur. Bu köpükler, çocukların dokunma, görme ve işitme duyularını harekete geçirerek, duyusal gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca, bu etkinlikler çocukların motor becerilerini de geliştirecek.

Biorel Çocuklar için Montessori Duyu Etkinliği 3lü Oyun Köpüğü

OYUNCAK400 kodu ile 400TL indirim fırsatı!

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Çocuğunuzun yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini geliştiren bu manyetik STEM oyuncak seti, 69 parçadan oluşan ışıklı Marble Run sistemiyle eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Manyetik blokları kolayca birleştirerek farklı tasarımlar oluşturabilir, renkli ışık efektleriyle oyunu daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Eğlenceli olduğu kadar öğretici olan bu set, çocuğunuzun favorisi olacak!

Learning Fun Manyetik Stem Oyuncak 69 Parça

Mammacomica %40 indirime ek HAMUR20 koduyla %20 indirim fırsatı!

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Çocukların gelişimine katkı sağlayan, eğlenceli ve yaratıcı bir oyun deneyimi sunan bu özel kinetik kum, ele yapışmaz, kurumaz ve kolayca şekil alır. Yumuşak dokusu sayesinde çocuklar saatlerce keyifle oynarken hayal güçlerini geliştirir ve motor becerilerini destekler. Renkli ve eğlenceli yapısıyla oyun saatlerinin vazgeçilmezi olacak!

Mammacomica Dough Mor Kinetik Kum - 500 gr

LEGO- CICEK200 kodu ile 200 TL indirim fırsatı!

LEGO- CICEK200 kodu ile 200 TL indirim fırsatı!

Yetişkinler için tasarlanan bu dekoratif LEGO seti, koleksiyonluk ve sergilenebilir çiçek modeliyle zamansız bir estetik sunuyor. Gerçekçi detaylarıyla göz kamaştıran bu gül buketi, evinize veya çalışma alanınıza zarif bir dokunuş katarken, yapım süreciyle de rahatlatıcı ve yaratıcı bir deneyim yaşatıyor. Çiçeklerin solmayan haliyle favoriniz olacak!

LEGO  Icons Gül Buketi 10328

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LEGO ® Icons Land Rover Klasik Defender 90 10317 (2336 Parça)

LEGO ® Icons Land Rover Klasik Defender 90 10317 (2336 Parça)

Icons Land Rover Klasik Defender 90, koleksiyoncular ve yetişkinler için harika bir oyuncak olarak öne çıkıyor. İster arkadaşlarınızla isterseniz tek başınıza keyifli bir zaman geçirmek için şahane bir tercih.

ıcons Land Rover Klasik Defender 90 10317

Çocukistan’da BEBEBAO250 koduyla 250 TL indirim fırsatı!

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Anneler için konfor ve özgürlüğü bir araya getiren bu giyilebilir göğüs pompası, kompakt ve hafif tasarımıyla sutyenin içine kolayca yerleştirilir. Eller serbest kullanımı sayesinde günlük işlerinize devam ederken süt sağımını zahmetsiz hale getirir. Tüpsüz, kablosuz ve sarkan şişesiz tasarımıyla hareket özgürlüğü sunarak pompalama sürecini çok daha rahat ve pratik bir deneyime dönüştürüyor.

Bebebao P1 240 ml Elektrikli Süt Sağma Göğüs Pompası

Maxi-Cosi bebek araç gereçlerinde MAXICOSI1000 koduyla 1.000 TL indirim fırsatı!

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Maxi-Cosi MaxiCosi Lara2 Ultra Kompakt Otomatik

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Mustela Bebek Günlük Çözüm Seti

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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