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Mutfakta Düzeni Sağlamak İsteyenlere Çekmece İçine Koyabileceğiniz Baharatlıklar

etiket Mutfakta Düzeni Sağlamak İsteyenlere Çekmece İçine Koyabileceğiniz Baharatlıklar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 15:02

Baharatları taze ve düzenli tutmanın en iyi yolu, onları çekmece içine yerleştirilebilecek baharatlıklarda saklamaktır. Hem işlevsel hem de göz alıcı bir çözüm olan bu baharatlıklar, mutfakta düzeni sağlar. 

Sizin için çekmeceye uygun baharatlık modellerini bir araya getirdik.👇

Bu içerik 12.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml

Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml

Mutfakta düzen ve tazeliği bir araya getiren bu özel seri baharatlık seti, sızdırmaz ve vakum kapaklı tasarımıyla baharatlarınızı ve erzaklarınızı uzun süre taze tutar. Dayanıklı akrilik malzemesi sayesinde hafif ve kullanışlıdır. Şeffaf yapısı içerikleri kolayca görmenizi sağlarken, etiketli tasarımı sayesinde mutfakta pratik bir kullanım sunuyor. Hem şık hem de işlevsel bir düzenleme çözümü arayanlar için ideal.

Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Set

Mienda Home 12'li Cam Baharatlık Seti Kapaklı Etiketli Baharatlık Takımı

Mienda Home 12'li Cam Baharatlık Seti Kapaklı Etiketli Baharatlık Takımı

Mutfakta düzeni ve şıklığı bir araya getiren bu baharatlık seti, kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tasarımıyla ocak yanı, tezgah, yemek masası, çekmece ve dolap içlerinde pratik bir çözüm sunar. Birinci sınıf yüksek kaliteli camdan üretilen şişeler, BPA içermez ve gıda ile temasa tamamen uygundur. Şeffaf yapısı sayesinde içeriği kolayca görebilir, etiketli tasarımıyla mutfakta düzeninizi zahmetsizce koruyabilirsiniz. 

Kullanıcı yorumu;

Kapaklar çok iyi kapanıyor , iç kısımdaki şeffaf yer de çok iyi oturuyor şişeye, birebir ölçüyle yapılmış, etiketler de eksiksiz geldi, kargo da sorunsuzdu 10/10

Mienda Home 12'li Cam Baharatlık Seti Kapaklı Etiketli Baharatlık Takımı

Color House Çelik Kapaklı Vakumlu Baharatlık Borosilikat

Color House Çelik Kapaklı Vakumlu Baharatlık Borosilikat

Bu set, mutfağınızda hem şık hem de düzenli bir kullanım sunan 24 adet borosilikat cam kavanoz ve 6 adet stoplu düzenleyici pleksiden oluşuyor. 300 ml kapasiteye sahip, 13 cm yüksekliğinde ve 7 cm çapındaki kavanozlar, dayanıklı borosilikat cam malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sağlarken, çelik kapaklı vakumlu tasarımıyla baharatlarınızı tazeliğini koruyarak saklamanıza yardımcı olur. 

Color House Çelik Kapaklı Vakumlu Baharatlık Borosilikat

Karaca Forbs 6'lı Cam Kaşıklı Baharatlık

Karaca Forbs 6'lı Cam Kaşıklı Baharatlık

Şık ve işlevsel tasarımıyla mutfağınıza düzen getiren bu baharatlık seti, kaşık şeklindeki kapak tasarımı sayesinde baharatları pratik ve hijyenik bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Kullanıcı yorumu;

Çeyizime aldım. Kilitli olması çok iyi. Büyüklük gayet ideal ve renkleri çok tatlı. Fiyatı da çok makul. Tavsiye ederim. Özenle paketlenmişti. Teşekkür ederim

Karaca Forbs 6'lı Cam Kaşıklı Baharatlık

Weather Forecast 12li Mıknatıslı Paslanmaz Çelik Baharatlık Takımı cin114-12

Weather Forecast 12li Mıknatıslı Paslanmaz Çelik Baharatlık Takımı cin114-12

Daha küçük boyutlarda pratik bir baharatlık seti arayanlar için ideal olan bu mıknatıslı paslanmaz çelik baharatlıklar, mutfakta hem düzeni sağlar hem de kullanım kolaylığı sunuyor. Manyetik tabanı sayesinde metal yüzeylere tutunarak yer tasarrufu sağlar ve şık bir görünüm oluşturur.

Weather Forecast 12li Mıknatıslı Paslanmaz Çelik Baharatlık Takımı

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Color House Baharatlık Cam Kavanoz 350 cc (Yuvarlak) 16 Adet Siyah Metal Kapaklı

Color House Baharatlık Cam Kavanoz 350 cc (Yuvarlak) 16 Adet Siyah Metal Kapaklı

Düzenli ve şık bir mutfak isteyenlerin favorisi olacak bu set, 16 adet 350 cc kapasiteye sahip yuvarlak cam kavanozdan oluşuyor. Siyah metal kapaklı tasarımı, baharatları uzun süre taze tutarken mutfağınıza modern ve zarif bir dokunuş katıyor. Şeffaf cam yapısı sayesinde içeriği kolayca görebilir, mutfakta pratik ve estetik bir düzen oluşturabilirsiniz. 

Color House Baharatlık Cam Kavanoz 350 cc (Yuvarlak) 16 Adet Siyah Metal Kapaklı

NY Home 12 Adet Contalı Baharatlık Etiket Hediyeli ve Stand Organizeri

NY Home 12 Adet Contalı Baharatlık Etiket Hediyeli ve Stand Organizeri

Mutfakta düzeni ve pratikliği bir araya getiren bu set, 12 adet contalı baharatlık ve şeffaf merdiven tasarımlı stand organizeri ile eşyalarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olur. Yüksek kaliteli sert plastikten üretilen organizer, sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Şeffaf tasarımı sayesinde baharatlara hızlıca erişim sağlar, mutfağınıza hem şıklık hem de fonksiyonellik kazandırır. Düzen sevenler için ideal bir çözüm.

NY Home 12 Adet Contalı Baharatlık Etiket Hediyeli ve Stand Organizeri

MHK Collection 6 Adet Cam Çekmece Içi Düzenleyici Kavanoz Baharatlık

MHK Collection 6 Adet Cam Çekmece Içi Düzenleyici Kavanoz Baharatlık

Bu kavanoz seti, mutfağınızda yerden tasarruf etmenizi sağlarken düzenli ve şık bir görünüm sunar. Baharatlarınızı, çaylarınızı ve diğer kuru gıdalarınızı hijyenik bir şekilde saklamanız için ideal bir çözüm. Dayanıklı akrilik malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar, hafif ve pratik tasarımıyla mutfakta kolaylık sağlar.

MHK Collection 6 Adet Cam Çekmece Içi Düzenleyici Kavanoz Baharatlık

Kitchen Life 12 Adet Kapağı Kendinden Kaşıklı ve Gold Etiketli Baharatlık Seti 300 ml Cam Baharat Takımı

Kitchen Life 12 Adet Kapağı Kendinden Kaşıklı ve Gold Etiketli Baharatlık Seti 300 ml Cam Baharat Takımı

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel çok kibar sticerlar da harika çeyizim için aldım çok kullanışlı olacağını düşünüyorum ayrıca paketleme de oldukça güzeldi.

Kitchen Life 12 Adet Kapağı Kendinden Kaşıklı

Karçiçeği Home 12’Li Bambu Kapaklı, Kaşıklı + Etiketi Baharatlık Takımı 500ml

Karçiçeği Home 12’Li Bambu Kapaklı, Kaşıklı + Etiketi Baharatlık Takımı 500ml

Doğal bambu kapakları ve ölçü kaşıklarıyla mutfağınıza şıklık ve pratiklik kazandıran bu set, 12 adet 500 ml cam kavanozdan oluşuyor. Vakumlu kapak tasarımı sayesinde baharatlarınızı, çaylarınızı ve diğer kuru gıdalarınızı uzun süre taze tutar. Yüksek kaliteli cam malzemesi bulaşık makinesinde yıkanabilir, hijyenik ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Karçiçeği Home 12’Li Bambu Kapaklı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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