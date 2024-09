Mustafa'nın kalbinde senin için ayrılmış özel bir yer var ve bu yerin boş kalması onun için düşünülemez bile. Seni özlemle anıyor, yüzünde bir tebessümle hatırlıyor. Her anını seninle geçirme hayaliyle yaşıyor. Gözlerini kapattığında seni görüyor, bir şarkı duyduğunda seni anımsıyor. Seninle geçirdiği her anı, her güzel anıyı özenle saklıyor hafızasında.Hayatının her köşesinde senin izlerini arıyor. Seninle paylaştığı her anı, her güzel sözü, her tatlı bakışı hala tazeliğini koruyor. Seni özlemek onun için bir tutku haline gelmiş durumda. Her gün seni özlemle anıyor, her gece seninle kavuşmanın hayalini kuruyor.Mustafa'nın hayatında senin yerin çok özel. Seninle geçirdiği her an, her dakika, her saniye onun için değerli. Seninle olan anıları, seni özlemek ve seninle kavuşmanın hayalini kurmak onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Bu özlem ve hayaller, onun hayatının en önemli parçaları arasında yer alıyor. Mustafa, seni unutamıyor ve her anını seninle geçirme hayaliyle yaşıyor.