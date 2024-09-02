Seni Özleyen Kişinin Adı Ne?
Seni Özleyen Kişinin Adı Ne?
Hayatımızda bazen geride bıraktığımız, bazen de çoktan unutmaya çalıştığımız insanlar olur. Fakat gerçekte kalplerimizde iz bırakanlar, bizi bir türlü unutamayanlar kimlerdir? Bu test, seni hala özleyen ve hatıralarında yaşayan o kişiyi ortaya çıkarıyor!
Hazır mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Seni en çok ne mutlu eder?
4. Bir arkadaşının doğum gününde ona ne hediye edersin?
5. Bir buluşmada karşındaki kişinin seni etkilemesi için ne yapması gerekir?
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6. Haftasonları genellikle ne yaparsın?
7. Sana göre romantik bir akşam nasıl olmalı?
8. İdeal tatil destinasyonun nedir?
9. Birine karşı kırıldığında nasıl tepki verirsin?
10. Hangi müzik türünü daha çok dinlersin?
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Elif!
Mehmet!
Zeynep!
Mustafa!
Ceren!
Eren!
Selin!
Serhat!
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