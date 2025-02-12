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Berat Kandili Mesajları 2025! En Güzel Dualı, Resimli, Hadisli, Ayetli Berat Kandili Mesajları ve Sözleri

Berat Kandili Mesajları 2025! En Güzel Dualı, Resimli, Hadisli, Ayetli Berat Kandili Mesajları ve Sözleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 18:58

Üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi Şaban Ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilir. Günahların affedildiği ve yüce Allah'a açılan ellerin geri çevirilmediğine inanılan bu mübarek gece dualar ederek ve ibadetlerle karşılanır. Yılın en mübarek günlerinden biri olan Berat Kandilinin hayrını sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayanlardansanız, sizin için en özel mesajları seçtik! 

İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ya da sevdiklerinize mesaj olarak iletebileceğiniz en güzel, en anlamlı, resimli, yazılı, hadisli ve ayetli Berat Kandili mesajları

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En Güzel Berat Kandili Mesajları

En Güzel Berat Kandili Mesajları

  • Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; o zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

  • Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah’ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Hayırlı işler dolu bir yaşam dileğiyle Berat Kandilini mübarek olsun! 

  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandiller.

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

  • Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…

Dualı ve Resimli Berat Kandili Sözleri

Dualı ve Resimli Berat Kandili Sözleri

  • Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

  • Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

  • Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

  • Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

  • Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

En Özel Berat Kandili Mesajları

En Özel Berat Kandili Mesajları

  • Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

  • Berat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun…

  • Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Berat Kandilinizi kutlarım.

  • Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

  • Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

2025 En Yeni Berat Kandili Mesajları

2025 En Yeni Berat Kandili Mesajları

  • Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Berat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

  • Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

  • Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

  • Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Resimli Berat Kandili Mesajları

Resimli Berat Kandili Mesajları

  • 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

  • Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Berat kandilinizi kutlarım.

  • Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

  • Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

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Dualı Berat Kandili Mesajları

Dualı Berat Kandili Mesajları

  • Berat Kandiliniz mübarek olsun. AIIah sana sevdikIerinIe beraber mutIu ve huzurIu bir şekiIde yaşamayı nasip etsin.

  • Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

  • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Hayırlı Kandiller.

  • Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allah'ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Berat kandilimiz Hayırlı Olsun.

Ayetli Berat Kandili Mesajları

Ayetli Berat Kandili Mesajları

  • Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

  • Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

  • Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Hayırlı Berat Kandili Mesajları

Hayırlı Berat Kandili Mesajları

  • Berat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun…

  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

  • Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

  • Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

  • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

En Anlamlı ve Farklı Berat Kandili Mesajları

En Anlamlı ve Farklı Berat Kandili Mesajları

  • Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

  • Af ve mağfiretin müjdeleyicisi Berat Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.

  • Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.

  • #BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

Uzun Berat Kandili Mesajları

Uzun Berat Kandili Mesajları

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

  • Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

  • Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

  • Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

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Kısa Berat Kandili Mesajları

Kısa Berat Kandili Mesajları

  • Berat Kandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

  • Geceniz nurlu, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller!

  • Berat Kandili’niz mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin.

  • Dualarınızın kabul olması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice kandillere! 

  • 'Karanlık geceleri aydınlatan kandiller gibi gönülleriniz hep nurla dolsun.'

  • 'Günahlarımızın affı, kalplerimizin huzuru için bir fırsat gecesi… Rabbim, dualarımızı kabul etsin.'

  • 'Berat gecesi, kalplerin arınma, ruhun huzur bulma vaktidir.'

  • Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme. Hayırlı Kandiller.

Duygusal Berat Kandili Mesajları

Duygusal Berat Kandili Mesajları

  • Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi Berat Kandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

  • Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

  • On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Berat Gecesini tebrik ederim.

  • Harabat ehlinin Berat Kandili, dönüş zamanı olsun..Bu mübarek gece de, af ile bütün günahlarımızı sevaba çevirecek nasuh tövbesinin tam zamanı..! Gecemiz mubarek olsun.

Sosyal Medyada Paylaşılacak Berat Kandili Mesajları

Sosyal Medyada Paylaşılacak Berat Kandili Mesajları

  • Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili

  • Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

  • Mübarek Berat Gecesi'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, dünyamızda yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum. Kandil gecemiz gariplere, sahipsizlere uzatılan ellerle dolsun.

  • Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş ellerAvuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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