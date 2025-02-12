Berat Kandili Mesajları 2025! En Güzel Dualı, Resimli, Hadisli, Ayetli Berat Kandili Mesajları ve Sözleri

Üç ayların ikincisi ve Ramazan'ın habercisi Şaban Ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilir. Günahların affedildiği ve yüce Allah'a açılan ellerin geri çevirilmediğine inanılan bu mübarek gece dualar ederek ve ibadetlerle karşılanır. Yılın en mübarek günlerinden biri olan Berat Kandilinin hayrını sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayanlardansanız, sizin için en özel mesajları seçtik!

İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ya da sevdiklerinize mesaj olarak iletebileceğiniz en güzel, en anlamlı, resimli, yazılı, hadisli ve ayetli Berat Kandili mesajları