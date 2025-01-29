Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nin Faziletleri Nelerdir, Berat Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 1 Ocak tarihinde başlayan üç aylardan ikincisi olan Şaban'ın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, mübarek üç ayların son kandilidir. Günahlardan arınmanın ve temize çıkmanın müjdesini veren bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili ne anlama geliyor, neden önemli?

İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Berat Kandili