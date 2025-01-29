onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nin Faziletleri Nelerdir, Berat Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?

Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nin Faziletleri Nelerdir, Berat Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 14:35

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 1 Ocak tarihinde başlayan üç aylardan ikincisi olan Şaban'ın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, mübarek üç ayların son kandilidir. Günahlardan arınmanın ve temize çıkmanın müjdesini veren bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili ne anlama geliyor, neden önemli? 

İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Berat Kandili

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berat Kandili Ne Zaman?

Berat Kandili Ne Zaman?

2025 yılında üç aylar 1 Ocak itibarıyla başladı. Mübarek günleri müjdeleyen Regaib Kandili ve Miraç Kandili'nin ardından üç ayların son günü olan Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. 

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gününe denk gelir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe gününe denk geliyor. 

Berat Ne Demektir? Berat Kandili Ne Anlama Gelir?

Berat Ne Demektir? Berat Kandili Ne Anlama Gelir?

Berat Kandili'nin ne anlama geldiğini idrak edebilmek için öncelikle Berat kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Berat kelimesinin kökeni Arapçadır. 'Temize çıkmak, arınmak ve kurtuluş' gibi anlamlara gelmektedir. 

Yılın üçüncü ve üç ayların son kandili olan Berat Kandili, bu yüzden Müslümanlar için bir arınma ve yenilenme fırsatıdır. İslam inancına göre, bugün günahlar bağışlanır, dualar kabul olur. Yüce Allah kendisine açılan elleri geri çevirmez.

Berat Kandili'nin Önemi Nedir?

Berat Kandili'nin Önemi Nedir?

Kimi dini kaynaklara göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Berat Kandili'nde yüce Allah'ın dünya semalarını rahmetle tecelli ettiğini ifade etmiş. 

Ayrıca bu hayırlı gecede duaların kabul olacağına, şifa isteyenlerin şifa, rızık isteyenlerin rızık bulacağına inanılır. Bu gecede tövbe etmek de son derece önemlidir. Bu gece edilen tövbelerin kabul edeceği düşünülür. Zira Berat kelimesi de 'arınmayı ve kurtuluşu' da temsil eder.

Berat Kandili'nde Oruç Tutulur mu?

Berat Kandili'nde Oruç Tutulur mu?

Dini kaynaklara göre Hz. Ayşe (r.a.) Şaban ayı Peygamber Efendimizin oruç tuttuğunun altını çizmiştir. Rivayetlere göre; 

“Resulullah hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30) demiştir.

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

İlahi rahmet ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili'nde; 

  • Oruç tutmak

  • Berat Duası etmek 

  • Kaza ve nafile namazı kılmak

  • Kur'an-ı Kerim okumak

  • Tövbe İstiğfar etmek

  • Salavat getirmek

  • Şükür ve hamd etmek 

  • Sadaka vermek tavsiye edilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 Diyanet Takvimi: Kandil Günleri

2025 Diyanet Takvimi: Kandil Günleri

  • Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Recep Ayının Başlangıcı

  • Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

  • Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar 

  • Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe 

  • Ramazan'ın Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba 

  • Ramazan Bayramı: 30 Mart 2025 Pazar 

  • Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın