Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nin Faziletleri Nelerdir, Berat Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?
Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nin Faziletleri Nelerdir, Berat Gecesi Hangi İbadetler Yapılır?
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 1 Ocak tarihinde başlayan üç aylardan ikincisi olan Şaban'ın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, mübarek üç ayların son kandilidir. Günahlardan arınmanın ve temize çıkmanın müjdesini veren bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili ne anlama geliyor, neden önemli?
İşte, 2025 Diyanet kandil takvimine göre Berat Kandili
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Berat Kandili Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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