Ramazan Ne Zaman? 2025 İlk Oruç Ne Zaman, Hangi Gün Tutulacak?
Ramazan Ne Zaman? 2025 İlk Oruç Ne Zaman, Hangi Gün Tutulacak?
Milyonlarca Müslüman, 2025 yılı Ramazan ayı takvimini merak ediyor. Ramazan ayında müslümanlar oruçlarını tutacak, ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Dini Günler Takvimi'ni yayımladı. Takvim sonrası 2025 yılı Ramazan Ayı başlangıcı da belli oldu. Peki 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün, ne zaman tutulacak?
İşte 2025 yılı Ramazan takvimi...
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Milyonlarca müslüman Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor.
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