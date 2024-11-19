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Ramazan Ne Zaman? 2025 İlk Oruç Ne Zaman, Hangi Gün Tutulacak?

Ramazan Ne Zaman? 2025 İlk Oruç Ne Zaman, Hangi Gün Tutulacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 10:23

Milyonlarca Müslüman, 2025 yılı Ramazan ayı takvimini merak ediyor. Ramazan ayında müslümanlar oruçlarını tutacak, ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Dini Günler Takvimi'ni yayımladı. Takvim sonrası 2025 yılı Ramazan Ayı başlangıcı da belli oldu. Peki 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün, ne zaman tutulacak?

İşte 2025 yılı Ramazan takvimi...

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Milyonlarca müslüman Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor.

Milyonlarca müslüman Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor.

2025 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Üç aylara kısa bir süre kala 'Ramazan ayı ne zaman?' araştırmaları da arttı. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da oruçlar tutulacak, ibadeetler yerine getirilecek...

2025 Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

2025 Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Buna göre, ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak, İlk Sahur Ne Zaman?

2025 İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak, İlk Sahur Ne Zaman?

2025 yılında Müslümanlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak. 

Oruç tutanlar, ilk oruçlarını ise 1 Mart Cumartesi akşamı açacak.

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

29 Mart Cumartesi günü Ramazan'ın son orucu tutulacak. İslam alemi, Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 

Ramazan Bayramı 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 Salı günü idrak edilecek.

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