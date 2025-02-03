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2025 Fitre Miktarı Ne Kadar? Fitre Nedir, Ne Zaman ve Kimlere Verilir?

2025 Fitre Miktarı Ne Kadar? Fitre Nedir, Ne Zaman ve Kimlere Verilir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 17:53

Tüm İslam alemi 1 Mart itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak. Ramazan ayında oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak. Ancak Ramazan demek yalnızca bireysel ibadetler demek değildir. Ramazan, iyilik ve yardımlaşma ayıdır. Bu sebeple fitre ibadeti, imkanı olan müslümanlara şart koşulmuştur. Fitre, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin ve Bayram'a kavuşmanın bir şükrüdür. 

Peki 2025 fitre ne kadar? Fitrenin şartları neler?

İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2025 fitre miktarı ve fitre ile ilgili merak edilenler...

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Fitre Nedir?

Fitre Nedir?

Fitre, 'fıtır sadakası' oalrak da bilinir. Fitre, Müslümanlar arasında Ramazan'ı sağlıkla geçirmiş olmanın ve Bayram'a kavuşmanın şükrüdür. Bu bağlamda, Ramazan ayının sonuna yetişen kişiler, belirli kriterlere göre hesaplanmış bir günlük yiyeceğin karşılanmasına yetecek kadar miktarı ihtiyaç sahiplerine vermelidir. 

İmkanı olan Müslümanlar ailelerinde her birey için fitre öder. Fitrenin verilmesi vaciptir.

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitrenin vacip olma zamanı, Ramazan bayramının birinci günüdür. Fitre ayrıca Bayram'dan önce, Ramazan'ın herhangi bir gününde de verilebilir. İhtiyaç sahiplerine verilen fitrenin böylece daha faziletli olduğuna inanılır. 

Fitrenin Ramazan bayramının birinci günün gün batımından sonraya kalması ise bazı mezheplere göre uygun değildir.  Fitrenin amacı ihtiyaç sahiplerini bayram günü sevindirmektir.

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre, müslümanlar tarafından 'bakmakla yükümlü olmadıkları' kimselere verilir. Bir kimse, fitresini bir ihtiyaç sahibine veya birkaç ihtiyaç sahibine dağıtabilir.

2025 Fitre Bedeli Ne Kadar?

2025 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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