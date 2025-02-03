2025 Fitre Miktarı Ne Kadar? Fitre Nedir, Ne Zaman ve Kimlere Verilir?

Tüm İslam alemi 1 Mart itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak. Ramazan ayında oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak. Ancak Ramazan demek yalnızca bireysel ibadetler demek değildir. Ramazan, iyilik ve yardımlaşma ayıdır. Bu sebeple fitre ibadeti, imkanı olan müslümanlara şart koşulmuştur. Fitre, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin ve Bayram'a kavuşmanın bir şükrüdür.

Peki 2025 fitre ne kadar? Fitrenin şartları neler?

İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2025 fitre miktarı ve fitre ile ilgili merak edilenler...