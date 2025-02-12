Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu? Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur, Sevapları Nelerdir?

Hz. Ali tarafından rivayet edilen ve Hz. Peygamberin, 'Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin' sözlerine dayanarak Berat Kandilinde bir gün oruç tutulur. Yani, 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayacan gece sahura kalkılır ve 13 Şubat'ta oruç tutulur.

Kimi Müslümanlar, Berat Kandili'nden önce başlayarak üç gün boyunca oruç tutarlar. Dilerseniz, Kameri ayların 13, 14 ve 15. gününde yani 'eyyam-i biyd (aydınlık günler)' denilen ayın en parlak günleri olarak kabul edilen günlerde de oruç tutabilirsiniz. Şaban ayının 15. günü 13 Şubat olduğu için arzu edenler 11, 12 ve 13 Şubat'ta oruç tutulabilirler.