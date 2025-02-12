Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu? Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur, Sevapları Nelerdir?
Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu? Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur, Sevapları Nelerdir?
Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, aynı zamanda Ramazanın da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu gecede edilen ibadetin ve tövbenin faziletlerinin bir hayli fazla olduğuna inanılır. Bu yüzden Berat Kandilinde oruç tutmanın farz olup olmadığı da merak edilmektedir. Peki, Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur, farz mıdır?
İşte Berat Kandilinde tutulan orucun fazileti...
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Ramazan ayının habercisi Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandilinde, şifa isteyenlerin şifa, rızık isteyenlerin rızık bulacağına inanılır.
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Üç Ayların Son Kandili: Berat Kandili Yarın mı?
Peki, Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu?
Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur? Kaç Gün Oruç Tutulur?
Peki, Berat Kandilinde Oruca Nasıl Niyet Edilir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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