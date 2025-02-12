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Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu? Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur, Sevapları Nelerdir?

Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu? Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur, Sevapları Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 14:29

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, aynı zamanda Ramazanın da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu gecede edilen ibadetin ve tövbenin faziletlerinin bir hayli fazla olduğuna inanılır. Bu yüzden Berat Kandilinde oruç tutmanın farz olup olmadığı da merak edilmektedir. Peki, Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur, farz mıdır? 

İşte Berat Kandilinde tutulan orucun fazileti...

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Ramazan ayının habercisi Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandilinde, şifa isteyenlerin şifa, rızık isteyenlerin rızık bulacağına inanılır.

Ramazan ayının habercisi Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandilinde, şifa isteyenlerin şifa, rızık isteyenlerin rızık bulacağına inanılır.

Bu mübarek gecede günahların bağışlanacağı, yüce Allah'ın kendisine açılan elleri geri çevirmeyeceği de inançlar arasındadır. Arapça kökenli olan Berat kelimesinin kelime anlamı da 'kurtuluş, suçlarından arınmadır.' Berat Gecesinde yapılacak ibadetler ve tutulacak oruç da bir hayli faziletlidir. 

Peki, Berat Kandilinde oruç tutmak farz mıdır, değil midir?

Üç Ayların Son Kandili: Berat Kandili Yarın mı?

Üç Ayların Son Kandili: Berat Kandili Yarın mı?

Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilen üç ayların son kandili olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe günü denk geliyor.

Peki, Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu?

Peki, Berat Kandilinde Oruç Tutulur mu?

Berat Kandili ibadetlerinden biri de oruç tutmaktır. Müslümanlarca kutsal sayılan bu geceye dair rivayetlerin arasında Hz. Peygamber'in 

“Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece Güneş'in batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” şeklinde buyurduğu yer almaktadır. 

Pek çok dini kaynakta yer verilen bu ve benzeri rivayetlere dayanarak İslam alimleri de bu gecenin dini açıdan faziletli sayıldığını söylemektedir. Bu yüzden arzu eden müslümanlar, Berat Kandilinde oruç tutabilirler. Ancak farz değildir.

Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur? Kaç Gün Oruç Tutulur?

Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutulur? Kaç Gün Oruç Tutulur?

Hz. Ali tarafından rivayet edilen ve Hz. Peygamberin, 'Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin' sözlerine dayanarak Berat Kandilinde bir gün oruç tutulur. Yani, 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayacan gece sahura kalkılır ve 13 Şubat'ta oruç tutulur. 

Kimi Müslümanlar, Berat Kandili'nden önce başlayarak üç gün boyunca oruç tutarlar. Dilerseniz, Kameri ayların 13, 14 ve 15. gününde yani 'eyyam-i biyd (aydınlık günler)' denilen ayın en parlak günleri olarak kabul edilen günlerde de oruç tutabilirsiniz. Şaban ayının 15. günü 13 Şubat olduğu için arzu edenler 11, 12 ve 13 Şubat'ta oruç tutulabilirler.

Peki, Berat Kandilinde Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Peki, Berat Kandilinde Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Oruç tutarken niyet etmek de oldukça önemlidir. Berat Kandilinde oruç tutmadan önce de niyet edilir. Oruçtan önce imsak vaktinde, ''Niye ettim Allah rızası için Berat Kandilinde oruç tutmaya. Kabul et ey Ya Rabbim'' diyerek niyet edilebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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